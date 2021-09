am 30.09.2021 - 16:37 Uhr

Vor allem Show-Formate gehörten in der zurückliegenden Woche zu den großen Gewinnern im Ranking der nachträglich gewichteten Quoten. Die Spitzenplätze belegten bei den 14- bis 49-Jährigen einmal mehr das "ZDF Magazin Royale" und die "heute-show", die ihre Marktanteile durch zeitversetzte Nutzung um jeweils mehr als drei Prozentpunkte steigern konnten - für Jan Böhmermann ging es auf 18,5 Prozent nach oben, für die "heute-show" sogar auf 20,7 Prozent.

Auch die letzte Ausgabe von "Markus Lanz" vor der Wahl konnte sich steigern und kam dadurch mit einem zweistelligen Marktanteil beim jungen Publikum über die Ziellinie. Auf Seiten der Privatsender wiederum fällt einmal mehr auf, dass "Love Island" stark von der zeitversetzten Nutzung profitiert - hier gingen die Marktanteile nachträglich um bis zu 1,5 Prozentpunkte nach oben, sodass das RTLzwei-Format mitunter an der Marke von sieben Prozent kratzte.

Größte Zugewinne* bei Marktanteil (14-49)

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA ZDF Magazin Royale 24.09.

23:04 1,86

(+0,24) 11,5%

(+1,2%p.) 0,87

(+0,21) 18,5%

(+3,7%p.) heute-show 24.09.

22:30 4,04

(+0,45) 19,7%

(+1,6%p.) 1,18

(+0,23) 20,7%

(+3,2%p.) Markus Lanz 22.09.

23:20 1,44

(+0,08) 14,3%

(+0,4%p.) 0,30

(+0,05) 10,5%

(+1,5%p.) Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe 20.09.

22:17 0,49

(+0,10) 2,7%

(+0,5%p.) 0,24

(+0,08) 5,0%

(+1,5%p.) The Taste 22.09.

20:15 1,43

(+0,12) 6,5%

(+0,4%p.) 0,71

(+0,10) 12,3%

(+1,4%p.) Late Night Berlin - Mit Klaas Heufer-Umlauf 21.09.

23:10 0,39

(+0,06) 3,5%

(+0,4%p.) 0,27

(+0,06) 9,4%

(+1,4%p.) Die Höhle der Löwen 20.09.

20:15 2,32

(+0,14) 9,1%

(+0,4%p.) 1,25

(+0,13) 18,8%

(+1,3%p.) Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe 21.09.

22:18 0,53

(+0,08) 3,3%

(+0,4%p.) 0,28

(+0,06) 6,8%

(+1,2%p.) Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe 23.09.

22:15 0,58

(+0,08) 3,6%

(+0,5%p.) 0,28

(+0,06) 6,5%

(+1,2%p.) Lego Masters 24.09.

20:14 1,73

(+0,13) 6,6%

(+0,4%p.) 1,00

(+0,09) 15,7%

(+1,0%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 20.09.-26.09.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Auf der Gewinnerseite befindet sich zudem "The Taste": Für die Sat.1-Show wird nun ein um 1,4 Prozentpunkte höherer Marktanteil angegeben - mit 12,3 Prozent bewegte sie sich somit noch deutlicher über dem Senderschnitt. Ähnlich kräftig ging es auch für die "Höhle der Löwen" bei Vox nach oben, für die nun sogar 18,8 Prozent Marktanteil ausgewiesen werden. Ebenfalls stärker: "Late Night Berlin", für das nun immerhin ordentliche 9,4 Prozent ausgewiesen werden, und "Lego Masters", das sich rückwirkend auf fast 16 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen verbesserte.

Größte Zugewinne* bei Gesamtreichweite

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA heute-show 24.09.

22:30 4,04

(+0,45) 19,7%

(+1,6%p.) 1,18

(+0,23) 20,7%

(+3,2%p.) ZDF Magazin Royale 24.09.

23:04 1,86

(+0,24) 11,5%

(+1,2%p.) 0,87

(+0,21) 18,5%

(+3,7%p.) Jenseits der Spree 24.09.

20:15 5,46

(+0,19) 20,5%

(+0,4%p.) 0,46

(+0,02) 7,5%

(+0,2%p.) Navy CIS 23.09.

20:15 1,64

(+0,14) 6,2%

(+0,5%p.) 0,41

(+0,04) 6,1%

(+0,5%p.) Die Höhle der Löwen 20.09.

20:15 2,32

(+0,14) 9,1%

(+0,4%p.) 1,25

(+0,13) 18,8%

(+1,3%p.) Lego Masters 24.09.

20:14 1,73

(+0,13) 6,6%

(+0,4%p.) 1,00

(+0,09) 15,7%

(+1,0%p.) SOKO Leipzig 24.09.

21:14 4,61

(+0,13) 17,5%

(+0,2%p.) 0,40

(+0,04) 6,1%

(+0,4%p.) The Taste 22.09.

20:15 1,43

(+0,12) 6,5%

(+0,4%p.) 0,71

(+0,10) 12,3%

(+1,4%p.) Bettys Diagnose 24.09.

19:27 2,95

(+0,12) 13,1%

(+0,4%p.) 0,30

(+0,01) 6,3%

(+0,2%p.) Die Heimsuchung 25.09.

20:15 4,63

(+0,11) 17,9%

(+0,2%p.) 0,70

(+0,06) 11,9%

(+0,8%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 20.09.-26.09.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Das größte Reichweiten-Plus eines fiktionalen Formats gab's indes für den neuen ZDF-Freitagskrimi "Jenseits der Spree" mit Jürgen Vogel und Seyneb Saleh: 190.000 weitere Zuschauerinnen und Zuschauer sammelte die Auftaktfolge noch ein, sodass insgeamt 5,46 Millionen gezählt wurden. Mit "Bettys Diagnose" und dem ARD-Krimi "Die Heimsuchung" befinden sich zudem noch zwei weitere öffentlich-rechtliche Produktionen im Top-10-Ranking. Und auch die US-Serie "Navy CIS" sammelte durch zeitversetzte Nutzung noch 140.000 Zuschauerinnen und Zuschauer ein - ein Plus von über neun Prozent.

Und die Verlierer der Woche? Vor allem Nachrichten und Informationsformate rund um die Wahl wurden rückblickend etwas niedriger gewertet als zunächst angenommen. So zählte etwa die "Berliner Runde" im Ersten 180.000 Zuschauerinnen und Zuschauer weniger, auch "Die Schlussrunde" im ZDF verlor in ähnlichem Maß. Niedriger als gedacht fiel außerdem die Marktanteil der neuen "RTL Topnews" aus: Die Comedyshow kam auf gerade mal 6,8 Prozent in der Zielgruppe - ursprünglich war noch ein halber Prozentpunkt mehr ausgewiesen worden.