am 01.10.2021 - 09:08 Uhr

Viel ist in der Vergangenheit geschrieben worden über den großartigen Erfolg, den das ZDF mit dem Film "Mein Freund, das Ekel" erreicht hat. Fast acht Millionen Menschen sahen im Mai 2019 zu, das ZDF entschloss sich danach, eine Serie rund um den Film zu machen - und auch diese ist nun mit ziemlich guten Werten gestartet. Die ersten beiden Folgen erreichten im Schnitt 4,09 bzw. 4,17 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Dass sich die Reichweite im Verlauf des Abends noch gesteigert hat, darf man in Mainz als gutes Zeichen werten.

Mit 15,2 und 15,7 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum lief es für Didi Hallervorden, Alwara Höfels & Co. richtig gut, wenngleich man sich dem Ersten geschlagen geben musste. Mit der Wiederholung von "Nord bei Nordwest - Ein Killer und ein Halber" erreichte man dort nämlich 5,77 Millionen Menschen, das hatte sogar 21,6 Prozent Marktanteil zur Folge. Kein anderes Format erreichte am Donnerstag eine höhere Reichweite.

Beim jungen Publikum zwischen 14 und 49 Jahren kam "Nord bei Nordwest" auf gute 8,2 Prozent Marktanteil - doch hier wurde man von "Mein Freund, das Ekel" deutlich übertrumpft. Die ZDF-Serie erreichte zur besten Sendezeit 10,1 Prozent Marktanteil, die zweite Folge steigerte sich dann sogar noch auf 11,4 Prozent. Das ZDF war damit beim jungen Publikum erster Verfolger der Fußballübertragung bei RTL. Schon die Erstausstrahlung des Films "Mein Freund, das Ekel" erreichte vor mehr als zwei Jahren im Schnitt 12,8 Prozent Marktanteil.

Auch das "heute journal" hielt sich im Anschluss an die Serie noch bei sehr guten 11,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Insgesamt wurden 17,8 Prozent gemessen, 4,22 Millionen schalteten ein. Maybrit Illner und Markus Lanz kamen am späteren Abend schließlich noch auf exakt drei bzw. zwei Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Auch die Talker lagen damit weit über dem Senderschnitt. Im Ersten fiel "Panorama" im Anschluss an den Krimi auf 2,66 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, das entsprach 11,3 Prozent Marktanteil. Die "Tagesthemen" hielten sich danach nur noch knapp im zweistelligen Bereich, ehe "Nuhr im Ersten" wieder auf bessere 12,5 Prozent kam und auch bei den 14- bis 49-Jährigen mit 8,9 Prozent überzeugte.