am 07.10.2021 - 09:18 Uhr

15 Folgen der neuen Landleben-Soap "Waidendorf" hat RTLzwei bestellt. Doch ob wirklich alle im werktäglichen Vorabendprogramm um 17:05 Uhr ausgestrahlt werden, ist fraglich. Nach der Startepisode, die am Montag auf 1,7 Prozent in der Zielgruppe kam, holten die am Dienstag und Mittwoch gesendeten Episoden äußerst schmale 1,5 sowie nun nur noch 1,2 Prozent Marktanteil. Die Reichweite sank von 0,13 Millionen Fans ab drei beim Debüt auf gerade einmal noch rund 0,10 Millionen. Immerhin läuft der Neustart somit noch eine ganze Ecke besser als das jüngst zwischen 16 und 18 Uhr ausprobierte Influencer-Format "Echt Fame", das letztlich mit teils nur noch 0,02 Millionen Zuschauenden vorzeitig aus dem Programm genommen wurde.

Recht gut angelaufen ist bei RTLzwei am Mittwoch unterdessen die neue Primetime-Doku "Mensch Retter": 780.000 Personen schalteten durchschnittlich ein, davon waren etwa 370.000 werberelevant, was RTLzwei 5,7 Prozent Marktanteil bescherte. Das ab 22:15 Uhr gezeigte "Mensch Polizist" sorgte schließlich noch für 4,6 Prozent. RTLzwei schloss den Mittwoch mit 4,6 Prozent Tagesmarktanteil in der Zielgruppe ab und lag somit hinter Kabel Eins, das fünf Prozent erreichte.

Dort lief einmal mehr das 18-Uhr-Format "Mein Lokal, dein Lokal" mit diesmal 7,3 Prozent in der Zielgruppe richtig gut. Nicht mithalten konnte nachfolgend "Schrauben, sägen, siegen – Das Duell" mit durchschnittlich 4,1 Prozent Marktanteil. Dafür ließen die beiden "Die purpurnen Flüsse"-Filme die Quoten im Abendprogramm wieder auf 5,6 und 6,6 Prozent steigen. Insgesamt sahen 1,33 und 0,77 Millionen Personen die Streifen.

Und auch bei Vox lief es zur besten Sendezeit nicht schlecht. Ein Viererpack der inzwischen eingestellten US-Crime-Serie "Bones" schaffte es zunächst auf 6,1 und 6,5 Prozent bei den jungen Zusehenden, ehe dann 5,8 und 5,4 Prozent gemessen wurden. Mit durchschnittlich 1,05 Millionen Zuschauenden lief die um 21:10 Uhr gestartete Episode am Besten.