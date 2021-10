RTL droht im Monat Oktober in Sachen Marktanteil wieder in die Einstelligkeit zurückzufallen, nach 18 Tagen liegt der Monatsschnitt bei nur 9,8 Prozent. Am gestrigen Montag reichte es im Tagesschnitt sogar nur für 8,8 Prozent. Die Probleme begannen bereits am Morgen, wo "Guten Morgen Deutschland" nicht über 8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hinaus kam. Am Vormittag lief es dann noch schlechter, den Tiefpunkt erreichte hier "Der Nächste, Bitte!" mit nur 2,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen.

"Das Nächste, Bitte!" hieß es unterdessen am Nachmittag - dort startete nämlich mal wieder ein neues Format, um die Quotenmalaise nach "Punkt 12" in den Griff zu bekommen. Für "Wunderbar anders wohnen" verlief der Start allerdings sehr holprig: Nach "Punkt 12", das im Schnitt immerhin noch 11,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte, brach der Marktanteil auf 4,7 Prozent in der klassischen Zielgruppe ein. Nur 260.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sahen zu. Auch "Martin Rütter - Die Welpen kommen" lief im Anschluss mit 4,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen kaum besser.

In diesem also weiterhin sehr schwachen Umfeld hat es auch die neue 16:45 Uhr-Ausgabe von "RTL aktuell" weiterhin sehr schwer: Während "RTL aktuell" auf dem angestammten Sendeplatz um 18:45 Uhr am Montag hervorragende 21,6 Prozent Marktanteil erzielte und damit der derzeit verlässlichste Quotengarant im RTL-Programm bleibt, kam der Ableger zwei Stunden zuvor nicht über 6,0 Prozent hinaus. Nur 410.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sahen zu. "Explosiv Stories" ging danach mit 3,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe völlig unter, auch "Unter uns" hatte große Probleme und erreichte nur 6,1 Prozent Marktanteil.

Zu den Problemen in der Daytime gesellte sich dann obendrein noch eine schwache Primetime: Das Live-Experiment "Rettung aus der Feuer-Hölle" wollten sich um 20:15 Uhr nur knapp über eine Million Zuschauerinnen und Zuschauer ansehen. 3,6 Prozent betrug der Marktanteil beim Gesamtpublikum, 8,7 Prozent wurden bei den 14- bis 49-Jährigen erzielt. Danach kam "RTL direkt" auf 6,2 Prozent. "Extra" sparte sich RTL am Montag und zeigte stattdessen eine XL-Ausgabe von "Spiegel TV", die mit 9,7 Prozent Marktanteil noch der stärkste Teil des RTL-Montags war.