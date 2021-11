Mit 5,40 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern war die "Tagesschau" im Ersten am Mittwoch das meistgesehene Fernsehformat. Die 15 Minuten langen Nachrichten generierten im Schnitt 18,8 Prozent Marktanteil insgesamt und sogar 19,1 Prozent bei den Zuschauern im Alter zwischen 14 und 49 Jahren. Die Plätze zwei und drei im Tagesranking, sowohl die 14- bis 49-Jährigen als auch den Gesamtmarkt betreffend, gingen aber nicht an Primetime-Sendungen, sondern an Formate, die am Vorabend ausgestrahlt wurden.

So kam die in der 18-Uhr-Stunde gezeigte "SOKO Wismar" auf 4,19 Millionen Krimifans, knapp dahinter reihte sich das nachfolgende Nachrichtenformat "heute" des ZDF ein. 20,9 und 17,6 Prozent Marktanteil erreichten die beiden ZDF-Formate insgesamt, bei den 14- bis 49-Jährigen waren es 4,8 und sechs Prozent. Die öffentlich-rechtlichen Primetime-Sendungen rangierten in der Gunst der Zuschauerinnen und Zuschauer weiter hinten. Die Show "Da kommst du nie drauf!" sicherte sich zur besten Sendezeit im Zweiten etwa 3,70 Millionen Zuschauende (13,1%), Das Erste landete mit "Zero" bei 3,89 Millionen und 13,7 Prozent. Allerdings standen hier bei den 14- bis 49-Jährigen ganz wunderbare Zahlen zu Buche. Erreicht wurden nämlich 10,1 Prozent Marktanteil, womit sich Das Erste bei den 14- bis 49-Jährigen nur RTL und Mario Barth (mit 12,9%) geschlagen geben musste.

RTL landete in dieser Altersklasse am Mittwoch ohnehin vorn. Zweitmeistgesehene Sendung – nach der Tagesschau – war die Daily "Gute Zeiten, schlechte Zeiten", die mit ihrer jüngsten Episode 0,99 Millionen Werberelevante erreichte und somit ab 19:40 Uhr auf eine Durchschnittsquote in Höhe von 15,3 Prozent kam. Insgesamt schauten 2,70 Millionen Kolle-Kiez-Fans zu. Knapp dahinter in den Zielgruppen-Charts lagen "RTL Aktuell" (0,91 Millionen und starke 20,4), "Mario Barth deckt auf" mit 900.000 Zuschauenden dieses Alters und die 19:05-Uhr-Soap "Alles was zählt", die auf 14,1 Prozent kam. Im Ersten startete um kurz vor 19 Uhr derweil die neue "Rentnercops"-Staffel vor 2,32 Millionen Krimifans (9,8%).

Für RTL lief es auch am späteren Abend dann noch ordentlich. "RTL Direkt" holte diesmal 9,9 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen, das um 22:35 Uhr gestartete "stern TV" kam auf 11,3 Prozent. So schloss RTL den Mittwoch mit einem durchschnittlichen Zielgruppen-Tagesmarktanteil in Höhe von 9,9 Prozent ab.