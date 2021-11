Die gute Nachricht zuerst: Nachdem Vox in dieser Woche bereits mehrere Primetime-Schlappen über sich ergehen lassen musste, sahen die Quoten am Mittwoch nun nicht mehr ganz so schlimm aus. Geholfen hat die Programmfarbe True Crime. Ab 20:15 Uhr setzte der Kanal auf die Free-TV-Premiere von "Stern Crime: Der Albtraummann", die sich 0,77 Millionen Menschen nicht entgehen lassen wollten. Davon gehörten 0,40 Millionen zur werberelevanten Zielgruppe, was dem Sender letztlich passable 5,7 Prozent Marktanteil bescherte.

Luft nach oben hatten die folgenden Sendungen. Ab 22:15 Uhr beschäftigte sich "Die Jagd nach dem Verdächtigen" mit dem Fall des vermissten Kindes Maddie McCann. Insgesamt rutschte die Reichweite auf noch etwa 460.000 Zuschauende nach unten, in der Zielgruppe lag die Quote bei 3,8 Prozent. Diesen Wert generierte auch ein rund zehnminütiger Einblick in die neue RTL+-Serie "Glauben", der ab 23:20 Uhr gewährt wurde und auf insgesamt 0,34 Millionen Interessierte kam.

Ebenfalls mit Luft nach oben abgeschnitten hat ProSieben am Mittwochabend. Der zur besten Sendezeit platzierte "Green Seven Report" wusste angesichts von sieben Prozent Marktanteil nicht vollends zu überzeugen. 0,90 Millionen Menschen schalteten ein. Auf ähnlichem Niveau bewegte sich das nachfolgende "10 Fakten", für das sich noch 0,56 Millionen Leute interessierten. Die ermittelte Quote lag bei 6,7 Prozent in der Altersgruppe der 14- bis 49-Jährigen. Gut schnitten unterdessen die Magazine "taff" und "Galileo" ab. Ab 17 und 19:05 Uhr kamen diese in dieser Altersklasse auf 12,8 und 10,1 Prozent Marktanteil.

Am Ende reichte es für ProSieben am Mittwoch aber nur zu einem mageren Tagesmarktanteil in Höhe von 7,4 Prozent. Vox landete bei 6,4 Prozent. Ebenfalls Luft nach oben hatte am Mittwoch auch RTLzwei, das den Tag mit 4,4 Prozent beendete. Gut schlugen sich die bald zu Kabel Eins ziehenden "Reimanns", die in der Primetime 5,3 und 6,3 Prozent holten, auf fünf Prozent kamen ab 22:20 Uhr "Die Stubers". Probleme machte der Vorabend: "Let's Love" lief angesichts von nur noch 2,2 Prozent in der Zielgruppe mies und drückte auch "Köln 50667" nach unten. Die Soap aus der Domstadt tat sich mit 2,9 Prozent am Mittwoch ungewohnt schwer.