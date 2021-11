Die TV-Branche blickt jeden Morgen auf die Quoten des Vortages. Es handelt sich hier aber um "vorläufig gewichtete Daten". Drei Tage später werden diese durch endgültig gewichtete Werte ersetzt, die eigentlich maßgeblich sind, die aber kaum noch wahrgenommen werden. In diese Zahlen fließt zum Einen ein Teil der zeitversetzten Nutzung (Mediatheken ausgenommen) ein. Zum Anderen stehen sie auf einer etwas breiteren Basis, weil bis dahin Nutzungsdaten aus weiteren TV-Haushalten bei der GfK eingegangen sind, die die Hochrechnung genauer machen. Mehr dazu hier. Wir blicken immer donnerstags auf die größten Änderungen, die sich dadurch ergeben.

Normalerweise berichten wir an dieser Stelle vor allem über Sendungen, die durch zeitversetzte Nutzung noch besonders viele Zuschauerinnen und Zuschauer einsammeln konnten und die nach der endgültigen Gewichtung der Quoten merklich besser dastehen als zunächst vorläufig durch die AGF ausgewiesen. Nun spielen bei der endgültigen Gewichtung aber auch andere Faktoren eine Rolle - wie etwa zu spät einlaufende Nutzungsdaten aus einzelnen Panel-Haushalten, die Änderungen in der Hochrechnung ergeben. Das führt regelmäßig bei vielen Sendungen auch zu geringfügig niedrigeren Reichweiten als zunächst ausgewiesen - eine so massive Korrektur wie am Montag vergangener Woche bei Sat.1 ist aber sehr ungewöhnlich.

Hatte es nach vorläufig gewichteten Zahlen noch so ausgesehen, als habe "Die Herzblut-Aufgabe" nach dem starken Start in der Woche zuvor noch deutlich auf 10,9 Prozent zulegen können, so zeigt sich nach der endgültigen Gewichtung nun, dass es tatsächlich deutlich um 1,7 Prozentpunkte runter auf 8,1 Prozent ging. Die Gesamt-Reichweite stieg demnach im Vergleich zuvor auch nicht wie zunächt ausgewiesen um fast 300.000, sondern nur um 40.000 auf 1,39 Millionen an. Zu den Gründen für die ungewöhnlich deutliche Korrektur teilt die AGF mit: "Aufgrund einer Störung im Satellitensignal kam es bei Sat.1 in einem kurzen Zeitraum zu temporären Fehlzuordnungen. Dies ist im Rahmen der Qualitätssicherung aufgefallen, die kontinuierlich zwischen vorläufig und endgültiger Gewichtung seitens AGF und GfK durchgeführt wird. Die Nutzung wurde mit der Auslieferung der endgültigen Daten entsprechend bereinigt."

Noch heftiger fiel die Abwertung danach für die "Focus TV-Reportage" aus: Die Sendung um 22:30 Uhr erreichte nach endgültig gewichteten Quoten nur 6,1 statt 9,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, auch das "Buchstaben-Battle" am Vorabend steht nach der endgültigen Gewichtung nun 1,5 Prozentpuntke schwächer da als zunächst gedacht. RTL konnte von dieser Abwertung im Umkehrschluss übrigens nicht profitieren, "Raus aus den Schulden" verharrte am Montag auch nach der endgültigen Gewichtung bei ernüchternden 9,1 Prozent, lag damit aber zumindest vor der "Herzblut-Aufgabe". Bei der lässt sich nun auch die Entwicklung in dieser Woche leichter nachvollziehen: Die dritte Folge, für die bislang nur die vorläufig gewichteten Quoten vorliegen, war auf 5,4 Prozent Marktanteil abgestürzt, was auf den ersten Blick nach mehr als einer Halbierung im Vergleich zur Vorwoche aussah. Tatsächlich beschleunigte sich aber nur ein ohnehin schon eingeleiteter Abwärtstrend.

Größte Verluste* bei Reichweite

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA Die Herzblut-Aufgabe - Promis in der Pflege 25.10.

20:14 1,39

(-0,24) 5,1%

(-0,9%p.) 0,57

(-0,18) 8,1%

(-2,8%p.) Focus TV-Reportage 25.10.

22:29 0,66

(-0,18) 3,8%

(-1,1%p.) 0,27

(-0,14) 6,1%

(-3,3%p.) Sat.1 Nachrichten 25.10.

19:57 1,15

(-0,14) 4,1%

(-0,5%p.) 0,45

(-0,10) 6,7%

(-1,4%p.) Buchstaben Battle 25.10.

18:57 0,77

(-0,11) 3,2%

(-0,5%p.) 0,29

(-0,08) 5,6%

(-1,5%p.) heute 25.10.

18:59 4,05

(-0,07) 17,8%

(-0,2%p.) 0,49

(+0,00) 10,2%

(+0,1%p.) Focus TV-Reportage 25.10.

23:30 0,27

(-0,07) 2,9%

(-0,8%p.) 0,11

(-0,05) 4,6%

(-2,1%p.) RTL Aktuell 25.10.

18:44 3,47

(-0,06) 16,2%

(-0,2%p.) 0,89

(-0,04) 19,8%

(-0,8%p.) Tagesschau 25.10.

20:00 4,92

(-0,05) 17,4%

(-0,1%p.) 1,38

(+0,01) 19,9%

(+0,2%p.) WISO: Die Datenfalle - ausspioniert und abgezockt 25.10.

19:27 2,75

(-0,04) 10,5%

(-0,2%p.) 0,32

(+0,00) 5,2%

(+0,1%p.) Stephen Kings Es (2) 26.10.

22:24 0,44

(-0,03) 2,9%

(-0,3%p.) 0,20

(+0,00) 4,9%

(-0,1%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 25.10.-31.10.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Blickt man auf die größten Gewinner nach der endgültigen Gewichtung, dann stehen ganz oben wie gewohnt "heute-show" und "ZDF Magazin Royale", doch auch der ARD-Zweiteiler "Charlotte Link - Die Suche" sammelte durch zetiversetzte Nutzung noch viele Zuschauerinnen und Zuschauer ein. Die Reichweite des ersten Teils vom Donnerstag erhöhte sich so noch nachträglich um 390.000 auf 5,97 Millionen, Teil 2 am Samstag sahen 340.000 mehr als zunächst ausgewiesen, was die Reichwiete auf 5,71 Millionen steigen ließ. Einen ähnlich großen Nachschlag gab's auch für den "Tatort" am Sonntag, der mit endgültig nun 6,79 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern aber trotzdem zu den schwächeren gehörte.

Größte Zugewinne* bei Gesamtreichweite

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA heute-show 29.10.

22:33 4,69

(+0,88) 20,8%

(+2,7%p.) 1,47

(+0,40) 23,4%

(+4,3%p.) ZDF Magazin Royale 29.10.

23:09 2,24

(+0,40) 13,1%

(+1,7%p.) 1,13

(+0,32) 22,2%

(+4,5%p.) Charlotte Link - Die Suche 28.10.

20:15 5,97

(+0,39) 20,6%

(+0,5%p.) 0,59

(+0,08) 8,2%

(+0,5%p.) Tatort: Luna frisst oder stirbt 31.10.

20:15 6,79

(+0,38) 21,9%

(+0,5%p.) 1,49

(+0,16) 19,2%

(+1,2%p.) Charlotte Link - Die Suche 30.10.

20:15 5,71

(+0,34) 20,0%

(+0,5%p.) 0,51

(+0,05) 8,0%

(+0,4%p.) The Voice of Germany 28.10.

20:14 2,09

(+0,26) 7,8%

(+0,7%p.) 0,97

(+0,15) 14,4%

(+1,3%p.) Bettys Diagnose 29.10.

19:27 3,27

(+0,26) 13,0%

(+0,8%p.) 0,34

(+0,04) 6,0%

(+0,5%p.) The Masked Singer 30.10.

20:15 2,97

(+0,25) 11,2%

(+0,6%p.) 1,63

(+0,15) 25,5%

(+1,3%p.) Die Chefin 29.10.

20:15 5,88

(+0,24) 21,2%

(+0,1%p.) 0,61

(+0,05) 10,0%

(+0,4%p.) extra 3 28.10.

22:53 1,86

(+0,21) 11,9%

(+0,9%p.) 0,57

(+0,10) 13,4%

(+1,4%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 25.10.-31.10.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Zu den größten nachträglichen Gewinnern beim jüngeren Publikum gehören wieder "The Taste", das sich auch mit dem Finale wieder auf zweistellige Marktanteile steigern konnte, zudem "Extra 3" und auch die neue Staffel vom "Browser Ballett" und auch "Maithink X - Die Show" legte mit der zweiten Folge erneut deutlich zu und lag mit endgültig gewichteten 3,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen weit über dem ZDFneo-Senderschnitt in der jüngeren Altersgruppe.

RTL findet sich diesmal überhaupt nicht unter den Sendungen, die am stärksten profitieren konnten, hier ist die zeitversetzte Nutzung also offenbar weniger stark ausgeprägt als etwa bei Shows von ProSieben und Sat.1. Das "Sommerhaus der Stars", das vergangene Woche noch drei Abende belegte, steigerte sich zwar nachträglich, aber weniger stark. Der Staffel-Schnitt erhöhte sich von vorläufig gewichteten 13,4 letztlich auf endgültig gewichtete 14,1 Prozent. Damit lag auch die neueste Staffel klar über dem RTL-Senderschnitt, aber natürlich auch deutlich unter den Werten früherer Jahre.

Größte Zugewinne* bei Marktanteil (14-49)

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA ZDF Magazin Royale 29.10.

23:09 2,24

(+0,40) 13,1%

(+1,7%p.) 1,13

(+0,32) 22,2%

(+4,5%p.) heute-show 29.10.

22:33 4,69

(+0,88) 20,8%

(+2,7%p.) 1,47

(+0,40) 23,4%

(+4,3%p.) Markus Lanz 27.10.

23:14 1,70

(+0,12) 13,8%

(+0,5%p.) 0,36

(+0,08) 10,9%

(+1,6%p.) The Taste 27.10.

20:14 1,31

(+0,16) 5,6%

(+0,6%p.) 0,69

(+0,13) 10,9%

(+1,5%p.) extra 3 28.10.

22:53 1,86

(+0,21) 11,9%

(+0,9%p.) 0,57

(+0,10) 13,4%

(+1,4%p.) MAITHINK X - Die Show 31.10.

22:20 0,43

(+0,10) 1,9%

(+0,4%p.) 0,20

(+0,09) 3,4%

(+1,3%p.) The Voice of Germany 28.10.

20:14 2,09

(+0,26) 7,8%

(+0,7%p.) 0,97

(+0,15) 14,4%

(+1,3%p.) The Masked Singer 30.10.

20:15 2,97

(+0,25) 11,2%

(+0,6%p.) 1,63

(+0,15) 25,5%

(+1,3%p.) Tatort: Luna frisst oder stirbt 31.10.

20:15 6,79

(+0,38) 21,9%

(+0,5%p.) 1,49

(+0,16) 19,2%

(+1,2%p.) Browser Ballett - Satire in Serie 28.10.

20:14 0,17

(+0,10) 0,6%

(+0,3%p.) 0,09

(+0,07) 1,2%

(+1,0%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 25.10.-31.10.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de