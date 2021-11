RTL war am Montagabend mit "Bauer sucht Frau" wieder Marktführer in der Zielgruppe, doch getrübt wird das Bild ein wenig dadurch, dass die aktuelle Staffel ein ganzes Stück von den Quoten der vergangenen Jahre entfernt ist. Erreichte die Kuppelshow noch 2020 im Schnitt noch mehr als fünf Millionen Menschen, so fiel sie in dieser Woche sogar erstmals unter die Marke von vier Millionen. Genau genommen entschieden sich 3,98 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer für "Bauer sucht Frau". Mit einem Marktanteil von 13,8 Prozent zählt das Format aber dennoch weiter zu den größten Erfolg von RTL.

Stärker als die Bauern-Kuppelei war am Montag nur das ZDF, das mit dem Krimi "Ein Mädchen wird vermisst" in einer eigenen Liga spielte. 6,97 Millionen Personen entschieden sich um 20:15 Uhr für den Spielfilm, der dem Mainzer Sender damit einen Spitzen-Marktanteil von 23,6 Prozent bescherte. Bei den 14- bis 49-Jährigen waren ebenfalls gute 8,9 Prozent. Hier punktete zudem die ARD-Dokumentation "Sind unsere Dörfer noch zu retten?" mit überzeugenden 9,5 Prozent. Ungewöhnlich: Beim Gesamtpublikum waren hierfür mit 2,54 Millionen Zuschauenden nur 8,5 Prozent drin.

Marktführer in der Zielgruppe war aber wie erwähnt RTL, wo "Bauer sucht Frau" auf 14,4 Prozent Marktanteil kam und zudem erneut für Rückenwind bei "RTL Direkt" sorgte. Das Nachrichtenmagazin brachte es anschließend noch auf 13,4 Prozent Marktanteil und war die fünftmeistgesehene Sendung des Tages beim jungen Publikum. Insgesamt blieben 2,39 Millionen Menschen dran - eine größere Reichweite gab's für "RTL Direkt" bislang nur am vergangenen Montag. Zweistellige Marktanteile fuhren danach dann auch noch "Extra", "Spiegel TV" und das "Nachtjournal" ein.

Gute Quoten verzeichneten am Montagabend aber auch die Nachrichtenmagazine von ARD und ZDF. So erreichte das "heute-journal" nach dem quotenstarken Krimi noch 4,56 Millionen Menschen, was wiederum "Furia" noch zu 2,37 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern verhalf. Die "Tagesthemen" wiederum brachten es im Ersten auf 2,47 Millionen und waren zugleich mit 11,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen sehr stark. Auch die Doku "Zeit für Local Heroes" war danach mit 9,2 Prozent in dieser Altersgruppe noch gefragt.