Dreieinhalb Stunden lang hat das ZDF am Sonntag verschiedene Formen seiner Trödelshow "Bares für Rares" gezeigt, darunter auch den neuen Ableger "Bares für Rares – Sammlerstücke", der ab kurz vor 15 Uhr erstmals lief und prompt überzeugte. Die Sendung erreichte 2,34 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer und war mit 16,2 Prozent Marktanteil beim Publikum ab drei Jahren ziemlich gefragt. Noch stärker lief das ab 14:10 Uhr gesendete "Bares für Rares – Händlerstücke", das dem Zweiten sogar 19,5 Prozent Marktanteil bescherte. Die rund 45 Minuten lange Sendung kam im Schnitt auf eine Reichweite in Höhe von 2,68 Millionen. Die zweistündigen "Lieblingsstücke", die der Sender ab 12:10 Uhr zeigte, hatten bereits 1,97 Millionen Menschen gesehen. Auch in dieser Zeit war das ZDF beim Publikum gefragt: Die Quote lag bei 15,8 Prozent.

Bei den 14- bis 49-Jährigen holten die Programme Werte in etwa auf Höhe der Sendernorm. Die Lieblingsstücke landeten bei 6,1 Prozent, die neuen Sammlerstücke bei 6,4 Prozent. Ausreißer nach oben waren die Händlerstücke, auf die sehr gute 8,2 Prozent kamen.



Gefragt war sonntags tagsüber auch das Spartenprogramm ZDFneo. Dort liefen von morgens bis nachmittags etliche alte "Terra X"-Ausgaben, die auf bis zu 550.000 Zuschauende kamen. Speziell mittags generierte ZDFneo mit dem Format Werte um viereinhalb Prozent Marktanteil insgesamt. Auf ähnlichem Level bewegten sich die Marktanteile bei den 14- bis 49-Jährigen. In dieser Altersklasse erreichte "Terra X" am Vormittag sogar bis zu 6,3 Prozent. Meistgesehene ZDFneo-Sendung am Sonntag war eine Wiederholung des Krimis "Ein starkes Team"; 1,03 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sorgten ab 20:15 Uhr für 3,1 Prozent Marktanteil. Die anschließend gesendete "heute-show"-Wiederholung holte noch 1,7 Prozent Marktanteil, "Maithink X – Die Show" ab 22:20 Uhr landete bei 1,0 Prozent. Rund 230.000 Menschen schauten zu. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 1,9 Prozent Marktanteil ermittelt.

RTLUp punktete derweil erst im Verlauf des Abends. Die Primetime bestand aus mehreren alten Folgen der Dramedy "Der Lehrer". Nachdem das Format ab 20:15 Uhr auf nur ein Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen kam, stiegen die Quoten einer Ausstrahlung, die um kurz nach 23 Uhr begann, auf gute 3,1 Prozent. Die Gesamtreichweiten lagen bei zwischen 190.000 und 230.000.