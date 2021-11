Nach fünf Staffeln stellte RTL die Nackt-Kuppelei "Adam sucht Eva" 2018 etwas überraschend ein, obwohl das Format stets für gute Quoten gesorgt hatte, die letzte Staffel hatte - allerdings auch recht spät am Samstagabend - im Schnitt über 16 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erzielen können. Am Montag startete nun die Neuauflage bei RTLzwei, nun sogar zur besten Sendezeit. Von Marktanteilen wie damals war die Sendung auf dem kleineren Sender und zu deutlich prominenterer Sendezeit erwartungsgemäß weit entfernt, klar über dem RTLzwei-Senderschnitt lag der Auftakt aber allemal.

So sahen sich am Montag ab 20:15 Uhr im Schnitt 900.000 Zuschauerinnen und Zuschauer die nackten Tatsachen an, was beim Gesamtpublikum einem Marktanteil von 3,1 Prozent entsprach, in der Altersgruppe der 14- bis 49-Jährigen wurden 5,9 Prozent Marktanteil erzielt. Zum Vergleich: Der RTLzwei-Senderschnitt liegt im November bislang nur bei 4,1 Prozent. Auch "20MalSex - Neue Mythen über Lust & Liebe" konnte im Anschluss noch mit 6,1 Prozent Marktanteil punkten. Dass RTLzwei trotzdem nicht über einen Tagesmarktanteil von 4,5 Prozent hinaus kam, lässt sich mit der Schwäche am Vorabend erkläre: "Let's Love" enttäuschte dort mit nur 1,7 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe, "Köln 50667" und "Berlin - Tag & Nacht" waren mit 3,7 und 4,0 Prozent weit von ihrer einstigen Quoten-Flughöhe entfernt.

In der Primetime aber konnte sich RTLzwei noch vor Sat.1 platzieren, zumindest in der Altersgruppe 14-49. Dort ging "Die Herzblut-Aufgabe" mit ernüchternden 5,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe zu Ende, insgesamt hatten erstmals weniger als eine Million Zuschauerinnen und Zuschauer eingeschaltet - nur 940.000 waren es im Schnitt. Das Format hatte Mitte Oktober noch einen starken Start hingelegt, schon ab Woche 2 ging es allerdings abwärts. Damals hatte es nach der vorläufigen Ausweisung noch nach einem Quoten-Anstieg ausgesehen, was sich allerdings als Fehler herausstellte, der in der endgültigen Gewichtung der Quoten berichtigt wurde.

Bei ProSieben stand am Montagabend nun nach den wenig erfolgreichen Wochen mit "ZOL" nun wieder Comedy auf dem Programm. "Young Sheldon" erreichte mit 7,1 Prozent Marktanteil für eine neue Folge und 7,4 Prozent für eine Wiederholung im Anschluss ungleich mehr als sonst "ZOL" - lief aber auch nicht besser als zuvor mittwochs. 780.000 Zuschauerinnen und Zuschauer waren nur minimal mehr als bei der letzten Mittwochs-Ausstrahlung Ende Oktober. Die "Simpsons" machten zudem weiter Probleme und kamen danach mit einer neuen Folge nicht über 5,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hinaus. Nur 510.000 Zsuchauerinnen und Zuschauer sahen im Schnitt insgesamt zu. "Family Guy", das nun in Erstausstrahlungen wieder bei ProSieben statt ProSieben Maxx zu sehen ist, brachte es danach auf 6,2 Prozent in der Altersgruppe 14-49.

Zufrieden sein kann man bei Kabel Eins: Dort lief "Mission Impossible" um 20:15 Uhr mit 6,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erfolgreich, "Mission Impossible 2" steigerte sich danach auf 9,0 Prozent. Vox kam mit "Goodbye Deutschland" nicht über 5,9 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe hinaus.