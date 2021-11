Die Einblicke in Berliner Gefängnisse waren fürs Publikum offenbar weniger spannend als von Kabel Eins erhofft: Nachdem "Berlin hinter Gittern" in der vergangenen Woche noch einen halbwegs soliden Einstand mit 4,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hingelegt hatte, ging es für die zweite Folge nun auf ernüchternde 3,8 Prozent nach unten. 480.000 Zuschauerinnen und Zuschauer schalteten in der zweiten Woche noch ein, das waren 120.000 weniger als sieben Tage zuvor.

Immerhin konnte sich das "K1 Magazin" im Anschluss noch auf 4,6 Prozent steigern, dass Kabel Eins am Donnerstag nicht über einen Tagesmarktanteil von 3,7 Prozent hinaus kam und damit das Schlusslicht der acht großen Sender bildete, verhinderte aber auch das nicht. Ins Kontor geschlagen hat dabei auch die Schwäche am Vorabend, wo "Achtung Kontrolle" mit nur 2,8 Prozent Marktanteil unter ging.

Auch RTLzwei ist am Vorabend weiterhin nicht in Bestform, vor allem "Let's Love" machte mit nur 2,2 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe wieder Probleme, "Köln 50667" lag bei 4,3 Prozent, "Berlin - Tag & Nacht" kam dann immerhin auf 5,3 Prozent. Zufrieden sein kann RTLzwei aber mit seiner Performance in der Primetime. "Hartes Deutschland - Leben im Brennpunkt" holte mit 6,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen immerhin die beste Quote seit fünf Wochen, 840.000 Zuschauerinnen und Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet. Zudem gelang es, dieses Quotenniveau auch im weiteren Verlauf des Abends zu halten: Zwei Folgen von "Hart in Fahrt - Mein Leben auf der Autobahn" erzielten bis tief in die Nacht ebenfalls Marktanteile von über 6 Prozent.

Unauffällig verlief der Abend für Vox. Der Film "Maleficent - Die dunkle Fee" erzielte zum Start in den Abend 6,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, 1,16 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet. "Iron Man" kam danach auf 6,8 Prozent in der klassischen Zielgruppe. Dank der "Medical Detectives" stiegen die Zielgruppen-Marktanteile tief in der Nacht dann aber wieder auf zweistellige Werte.