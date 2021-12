Einstellige Marktanteile holte die Sendung "Westwall" bei ihrer Fernsehpremiere schon im Programm des ZDF. Am letzten November-Samstag ab 21:45 Uhr im Doppelpack gezeigt, kam sie nicht über gut neun Prozent hinaus, was nicht gerade ein starkes Ergebnis ist. Und auch bei ZDFneo tat sich die Produktion nun eher schwer. Nach 21:45 Uhr liefen am Dienstagabend drei Episoden: 2,4, 2,3 und 3,1 Prozent Marktanteil waren ein halbwegs ordentliches Ergebnis im Gesamtmarkt. Die Sendung generierte insgesamt 0,57, 0,42 und am späten Abend dann 0,38 Millionen Zusehende.

Bedenkt man aber, dass eine Krimiwiederholung um 20:15 Uhr bei ZDFneo auf 1,71 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer kam, schmälert das den "Westwall"-Erfolg doch ein gutes Stück. Die Episode "Die vierte Frau" der Reihe "Die Toten vom Bodensee" landete im Gesamtmarkt bei 5,9 Prozent. Mit Filmen punkteten am Dienstagabend zudem mehrere private Spartensender. So lief bei Super RTL zur besten Sendezeit ein weiterer Weihnachtsfilm – und rund 840.000 Personen schauten zu. "Schicksalhafte Weihnachten" kam somit auf genau drei Prozent im Gesamtmarkt und war auch bei den 14- bis 49-Jährigen mit 3,2 Prozent ziemlich gefragt.

Auf Augenhöhe lag Nitro, das erneut auf ein 007-Abenteuer setzte. "Der Morgen stirbt nie" aus der "James Bond"-Reihe kam ab 20:15 Uhr auf 0,82 Millionen Zusehende im Schnitt und somit 2,9 Prozent Marktanteil. Bei den Umworbenen lief es für den Actionfilm mit drei Prozent gut. Der im Anschluss gezeigte Film "Die Dolmetscherin" punktete mit 2,4 Prozent in der Zielgruppe. Somit waren beide Sender gar nicht weit von der von Kabel Eins mit dem Film "Während du schliefst" erzielten Reichweite entfernt. 0,92 Millionen Menschen zog dieser Film im Schnitt in seinen Bann. Bei den Umworbenen landete Kabel Eins bei 4,1 Prozent, was für seine Verhältnisse eher mäßig ist. Und auch RTLzwei hatte am Abend Probleme. "Hartz und herzlich" kam diesmal zur besten Sendezeit nicht über 3,5 Prozent hinaus, steigerte sich mit einer weiteren Folge ab 22:15 Uhr aber auf klar bessere 4,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Einen besonderen Abend erlebte auch ServusTV: Beim Sender startete die Serienproduktion "Aus die Maus". Das Format der Triworx Filmproduktion erreichte ab 20:15 Uhr im Schnitt 80.000 Zusehende und 0,3 Prozent Marktanteil, was ein durchaus ordentliches Ergebnis ist. Ausbaufähig waren die Werte bei den 14- bis 49-Jährigen, wo die halbstündige Folge nicht über 0,1 Prozent Marktanteil hinaus kam. Die "Servus Nachrichten" informierten um 19 Uhr am Dienstag im Schnitt 110.000 Leute, insgesamt gingen damit 0,5 Prozent Marktanteil einher, bei den Jüngeren waren es 0,6 Prozent.