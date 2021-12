Die TV-Branche blickt jeden Morgen auf die Quoten des Vortages. Es handelt sich hier aber um "vorläufig gewichtete Daten". Drei Tage später werden diese durch endgültig gewichtete Werte ersetzt, die eigentlich maßgeblich sind, die aber kaum noch wahrgenommen werden. In diese Zahlen fließt zum Einen ein Teil der zeitversetzten Nutzung (Mediatheken ausgenommen) ein. Zum Anderen stehen sie auf einer etwas breiteren Basis, weil bis dahin Nutzungsdaten aus weiteren TV-Haushalten bei der GfK eingegangen sind, die die Hochrechnung genauer machen. Mehr dazu hier. Wir blicken immer donnerstags auf die größten Änderungen, die sich dadurch ergeben.

Das "Duell um die Welt" war am Samstag bei ProSieben - zumindest gemessen am Marktanteil - so erfolgreich wie noch nie unterwegs. Das war schon mit Blick auf die vorläufig gewichteten Quoten so und wurde durch zeitversetzte Nutzung sogar noch ausgebaut. Denn auch der Nachschlag fiel größer aus als man das sonst von dieser Sendung gewohnt ist: Um 1,5 Prozentpunkte zog der Zielgruppen-Marktanteil nachträglich noch auf herausragende 20,9 Prozent an. Die Gesamt-Reichweite erhöhte sich noch um 150.000 auf nun 1,6 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer.

Joko und Klaas tauchten in der Top 10 der Sendungen, deren Quoten sich durch die endgültige Gewichtung nachträglich am stärksten verbesserten, aber nicht nur einmal, sondern gleich drei Mal auf: Sowohl "Joko & Klaas gegen ProSieben" am Dienstagabend als auch die 15 erspielten Minuten "Joko & Klaas Live" am Mittwochabend legten nachträglich noch um 0,9 Prozentpunkte zu. Am Mittwoch ging's damit nachträglich ebenfalls noch über die 20-Prozent-Marke, 170.000 weitere Zuschauerinnen und Zuschauer erreichte der Impf-Appell damit, 2,09 Millionen waren es insgesamt.

Größte Zugewinne* bei Marktanteil (14-49)

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA ZDF Magazin Royale 03.12.

23:01 2,83

(+0,62) 14,0%

(+2,4%p.) 1,39

(+0,47) 23,4%

(+6,1%p.) heute-show 03.12.

22:28 5,69

(+0,92) 22,7%

(+2,5%p.) 1,70

(+0,46) 24,2%

(+4,8%p.) Das Duell um die Welt - Team Joko gegen Team Klaas 04.12.

20:14 1,60

(+0,15) 7,1%

(+0,4%p.) 1,20

(+0,14) 20,9%

(+1,5%p.) The Voice of Germany 05.12.

20:15 1,63

(+0,21) 5,7%

(+0,6%p.) 0,64

(+0,14) 8,2%

(+1,4%p.) Studio Schmitt 02.12.

22:16 0,20

(+0,07) 0,9%

(+0,3%p.) 0,12

(+0,07) 2,0%

(+1,2%p.) Markus Lanz 02.12.

23:23 2,44

(+0,11) 21,9%

(+0,1%p.) 0,55

(+0,07) 18,3%

(+1,1%p.) Hochzeit auf den ersten Blick - Die spannendsten TV-Momente 01.12.

23:10 0,83

(+0,08) 6,4%

(+0,4%p.) 0,26

(+0,05) 7,4%

(+1,1%p.) Gute Zeiten, Schlechte Zeiten 03.12.

19:38 2,66

(+0,18) 9,4%

(+0,4%p.) 1,02

(+0,09) 15,6%

(+0,9%p.) Joko & Klaas Live 01.12.

20:14 2,09

(+0,17) 6,6%

(+0,3%p.) 1,65

(+0,14) 20,1%

(+0,9%p.) Joko & Klaas gegen ProSieben 30.11.

20:29 1,52

(+0,12) 5,9%

(+0,3%p.) 1,16

(+0,11) 16,9%

(+0,9%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 29.11.-05.12.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Ohnehin schon erfolgreiche ProSieben-Sendungen wurden letzte Woche also noch ein ganzes Stück erfolgreicher, die gefloppte Premiere von "Surprise! Die Bruce Darnell Show" hingegen wollte auch zeitversetzt kaum jemand sehen. Zwar stieg die Gesamt-Reichweite noch minimal auf genau eine Million, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen ging aber sogar noch um 0,2 Prozentpunkte auf 5,8 Prozent zurück. Auch für den RTL-Flop "Das Supertalent" gab's keinen Nachschlag, der Marktanteil verharrte am Samstagabend bei viel zu schwachen 5,7 Prozent.

Schaut man sich die Liste der Sendungen an, deren absolute Reichweite nachträglich am stärksten zulegen konnte, dann finden sich aber - hinter den wie immer führenden ZDF-Shows "heute-show" und "ZDF Magazin Royale" - drei andere RTL-Sendungen darunter. Günther Jauchs Jahresrückblick vom Sonntag sammelte nachträglich noch 210.000 weitere Zuschauerinnen und Zuschauer ein, was die Gesamt-Reichweite auf 3,34 Millionen wachsen ließ. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen zog auf 18,8 Prozent an. Und die Wiedersehens-Folge von "Bauer sucht Frau" zum Abschluss der Staffel konnte die Gesamt-Reichweite noch um 260.000 auf 4,24 Millionen steigern.

Größte Zugewinne* bei Gesamtreichweite

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA heute-show 03.12.

22:28 5,69

(+0,92) 22,7%

(+2,5%p.) 1,70

(+0,46) 24,2%

(+4,8%p.) ZDF Magazin Royale 03.12.

23:01 2,83

(+0,62) 14,0%

(+2,4%p.) 1,39

(+0,47) 23,4%

(+6,1%p.) RTL Direkt 29.11.

22:14 2,62

(+0,29) 11,0%

(-0,5%p.) 0,79

(+0,18) 13,6%

(+0,6%p.) Bauer sucht Frau - Das große Wiedersehen 30.11.

20:15 4,24

(+0,26) 15,5%

(+0,6%p.) 1,21

(+0,11) 16,8%

(+0,7%p.) Die Bergretter 02.12.

20:14 6,35

(+0,25) 20,6%

(+0,2%p.) 0,94

(+0,09) 11,9%

(+0,6%p.) The Voice of Germany 05.12.

20:15 1,63

(+0,21) 5,7%

(+0,6%p.) 0,64

(+0,14) 8,2%

(+1,4%p.) 2021! Menschen, Bilder, Emotionen 05.12.

20:14 3,34

(+0,21) 12,8%

(+0,4%p.) 1,33

(+0,12) 18,8%

(+0,7%p.) Ein Hauch von Amerika 04.12.

21:00 3,63

(+0,21) 12,3%

(+0,4%p.) 0,37

(+0,03) 5,3%

(+0,2%p.) In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte 02.12.

18:49 2,21

(+0,20) 8,3%

(+0,6%p.) 0,28

(+0,04) 4,8%

(+0,7%p.) Ein Hauch von Amerika 04.12.

20:14 3,75

(+0,20) 12,6%

(+0,4%p.) 0,45

(+0,02) 6,1%

(+0,0%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 29.11.-05.12.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Bleibt als dritte Sendung im Bunde "RTL direkt" vom Montagabend. Hier wird die Zuschauerzahl nun mit 2,62 Millionen um 290.000 höher angegeben als in den vorläufigen Zahlen - was allerdings an einem falschen Sendeprotokoll von RTL gelegen hat, wo Anfangszeiten und Sendelängen von "RTL direkt" und "Extra - Das RTL-Magazin" gar nicht stimmten. Im Umkehrschluss wurde daher auch die Reichweite von "Extra" um 100.000 auf 2,1 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer nach unten angepasst.

Größte Verluste* bei Reichweite

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA Extra - Das RTL-Magazin 29.11.

22:35 2,10

(-0,10) 11,3%

(+0,3%p.) 0,58

(-0,08) 13,2%

(-0,4%p.) Tagesthemen 04.12.

23:17 1,74

(-0,04) 8,6%

(-0,3%p.) 0,29

(-0,01) 5,5%

(-0,5%p.) Tagesschau 05.12.

19:59 7,13

(-0,03) 21,9%

(-0,2%p.) 1,92

(-0,01) 22,6%

(-0,4%p.) Tagesschau 30.11.

20:00 5,53

(-0,03) 18,0%

(-0,3%p.) 1,75

(+0,01) 22,2%

(-0,3%p.) Tagesthemen 03.12.

21:45 3,61

(-0,03) 13,1%

(-0,2%p.) 0,60

(-0,00) 8,5%

(-0,2%p.) ran Football: NFL - Tampa Bay Buccaneers at Atlanta Falcons (2nd Quarter) 05.12.

19:41 0,63

(-0,02) 2,0%

(-0,1%p.) 0,36

(-0,00) 4,4%

(-0,1%p.) Idefix und die Unbeugsamen 03.12.

19:54 0,34

(-0,02) 1,2%

(-0,1%p.) 0,10

(-0,02) 1,4%

(-0,4%p.) Die Bauretter 04.12.

18:14 0,49

(-0,02) 2,0%

(-0,1%p.) 0,13

(-0,02) 2,3%

(-0,4%p.) Seinfeld 04.12.

18:03 0,08

(-0,02) 0,4%

(-0,1%p.) 0,03

(-0,00) 0,6%

(-0,0%p.) Seinfeld 04.12.

18:26 0,03

(-0,02) 0,2%

(-0,0%p.) 0,01

(-0,00) 0,2%

(+0,0%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 29.11.-05.12.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de