Die Zeiten, in denen ProSieben mit US-Comedyserien mehrere Abende pro Woche bespielte, sind lange vorbei. Inzwischen ist selbst der "Big Bang Theory"-Ableger "Young Sheldon" kein besonders großer Erfolg mehr für den Sender - die vierte Staffel der Sitcom brachte es im Schnitt auf nicht einmal mehr neun Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. So gesehen kann man die Auftakt-Quoten der fünften Staffel, die sich am Montagabend nahtlos anschloss, in Unterföhring durchaus als Achtungserfolg werten: Mit 770.000 Zuschauerinnen und Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren erzielte "Young Sheldon" um 20:15 Uhr gute 10,1 Prozent Marktanteil.

Für die US-Serie war es der erste zweistellige Wert seit mehr als einem halben Jahr. Insgesamt lockte Sheldon Cooper am Montagabend immerhin 1,07 Millionen Menschen zu ProSieben, deutlich mehr als in den Wochen zuvor. Danach bröckelten die Quoten allerdings: So kam eine "Young Sheldon"-Wiederholung im Anschluss noch auf 9,0 Proozent, ehe zwei "Simpsons"-Folgen bei jeweils 8,1 Prozent verharrten. Eine neue Geschichte rund um die gelbe Familie wollten ab 21:07 Uhr lediglich 730.000 Menschen sehen - und damit kaum mehr als die Wiederholungen am Vorabend. Den Tiefpunkt markierte "Family Guy", das später nur 6,5 Prozent Marktanteil erreichte, ehe "Big Bang Theory" das Ruder noch einmal herumriss und ProSieben am späten Abend zu zweistelligen Werten führte.

Tatsächlich lief es für die "Simpsons" unterdessen ab 18:12 Uhr richtig gut: Dort erzielte die Zeichentrickserie mit ihren beiden Folgen Marktanteile von 12,5 und 11,3 Prozent. Auch "Galileo" wusste zum Start in die Woche mit 11,3 Prozent zu überzeugen. Insgesamt zählte das Magazin im Schnitt 1,12 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, was "Galileo" zur meistgesehenen ProSieben-Sendung des Tages machte. Ähnlich viele entschieden sich zur selben Zeit übrigens für "Das perfekte Dinner" bei Vox, das sich in der Zielgruppe mit einem Marktanteil von 5,6 Prozent jedoch deutlich hinter dem Wissensmagazin einsortierte.

In der Primetime lief es für Vox derweil eher unspektakulär: "Goodbye Deutschland" erreichte um 20:15 Uhr solide 6,4 Prozent Marktanteil, ehe eine weitere Folge zu später Stunde bei 4,3 Prozent hängen blieb. Höhen und Tiefen hatte der Abend auch für RTLzwei, wo "Adam sucht Eva" zwar zunächst 6,0 Prozent erzielte, zwei "Undressed"-Folgen im Anschluss jedoch nicht mal vier Prozent schafften. Mit insgesamt 820.000 Zuschauenden markierte die Nackt-Kuppelei jedoch ein neues Tief. Kabel Eins drehte dagegen am späten Abend regelrecht auf: "Speed 2: Cruise Control" punktete ab 22:43 Uhr mit starken 9,1 Prozent, nachdem "Speed" um 20:15 Uhr zunächst auf 5,1 Prozent gekommen war.