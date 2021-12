Den nächsten Rekord aufgestellt haben Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf mit ihrer ProSieben-Unterhaltungsshow "Joko & Klaas gegen ProSieben". Auch an diesem Dienstag war eine Episode des Formats zur besten Sendezeit zu sehen; und sicherte sich in der Zielgruppe ganz fantastische 17,9 Prozent Marktanteil und damit einhergehend auch mit Abstand die Marktführung in der Zielgruppe. Keine Folge des Formats kam zuvor auf ähnlich starke Werte. Die zuletzt aufgestellten Rekorde bewegten sich leicht oberhalb der 16-Prozent-Marke. Insgesamt schalteten am Dienstag im Schnitt 1,58 Millionen Menschen ein, das war die stärkste Reichweite dieser Staffel.

Vergleichsweise blass sah hingegen die RTL-Primetime aus, die mit dem neuen "Buying Blind" startete. Ein blindes Huhn war das zweistündige Format zwar zweifelsfrei nicht, dennoch verpasste die Produktion das Erreichen der Zweistelligkeit. Im Schnitt landete die Produktion bei nicht wirklich zufrieden stellenden 9,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, 0,66 Millionen umworbene Zuschauende bugsierten das Format aber immerhin um 20:15 Uhr auf den zweiten Rang hinter ProSieben. Bei allen Zuschauerinnen und Zuschauern wurde eine Reichweite von eineinhalb Millionen gemessen.



Schwer tat sich am Dienstag auch das Nachrichtenjournal "RTL Direkt" mit nur 6,7 Prozent. Ein ab 22:35 Uhr gezeigtes "stern TV Spezial" rund um Familie Ritter landete schließlich noch bei 10,1 Prozent und schloss den Abend für den Kölner Sender somit halbwegs versöhnlich ab. Allerdings blieb auch diese Sendung hinter ProSieben zurück. Dort lief ab 23 Uhr eine weitere Folge von "Balls". Die von Kritikern nicht allzu geachtete Show kam auf elf Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, ein Wert, der in dem Bereich liegt, den bereits die im Vorjahr getätigten Ausstrahlungen erreichten.

Mit 12,3 Prozent Tagesmarktanteil in der Zielgruppe setzte sich ProSieben letztlich an die Spitze und wies somit auch RTL in die Schranken. RTL kam auch auf den ganzen Tag gesehen nicht auf zweistellige Werte und landete bei 9,8 Prozent.