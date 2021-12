Mit Guido Cantz hat es "Verstehen Sie Spaß?" in den vergangenen Jahren geschafft, weiterhin hohe Reichweiten bei Jung und Alt zu erzielen. Beim jungen Publikum zwischen 14 und 49 Jahren sind mittlerweile sogar konstant zweistellige Marktanteile drin, nicht selten ist die ARD-Show sogar stärker als die Formate der Privatsender. Auch zum Abschied von Guido Cantz lief es bei den Jüngeren gut: 990.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren sorgten für 14,7 Prozent Marktanteil. Nur "Ninja Warrior Germany" hatte in dieser Altersklasse nach 20:15 Uhr eine höhere Reichweite.

Insgesamt spielte "Verstehen Sie Spaß?" allerdings in einer andere Liga als die Physical Gameshow von RTL, die es auf 2,25 Millionen Gesamtzuschauende brachte. Guido Cantz unterhielt mit seiner letzten Sendung 4,59 Millionen Menschen - und damit so viele wie noch nie in diesem Jahr. Besser lief es für die Show zuletzt vor einem Jahr, als man das 40-jährige Jubiläum von "Verstehen Sie Spaß?" feierte. Beim Gesamtpublikum holte Cantz jedenfalls auch starke 16,6 Prozent Marktanteil.

Wie beim jungen Publikum musste sich "Verstehen Sie Spaß?", das ab dem kommenden Jahr von Barbara Schöneberger moderiert wird, auch insgesamt geschlagen geben - und das gegen eine Reihe, die sich, ähnlich wie Cantz, verabschiedete. Die letzte Ausgabe von "Der Kommissar und das Meer" erreichte 6,35 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, 21,0 Prozent Marktanteil waren damit drin. Bei den 14- bis 49-Jährigen blieb der Krimi mit Walter Sittler in der Hauptrolle aber bei ziemlich übersichtlichen 5,5 Prozent hängen.

Das Erste erzielte mit der Bundesliga-"Sportschau" am Vorabend 17,5 bei allen und 14,7 Prozent Marktanteil bei den jungen Zuschauenden, die Gesamtreichweite lag bei 4,01 Millionen. Zuvor lag man in der Daytime aber oft im einstelligen Marktanteilsbereich - anders übrigens als das ZDF. Dort sorgten die zahlreichen Wintersportübertragungen für durchweg gute Quoten, Mit der Biathlon-Verfolgung von Frauen und Männern waren starke 28,0 bzw. 24,5 Prozent Marktanteil drin. Und so landete das ZDF dann auch in der Endabrechnung vor dem Ersten: 14,9 Prozent Tagesmarktanteil bei den Zuschauerinnen und Zuschauern ab drei Jahren stehen hier 12,6 Prozent gegenüber.