Ob sich Sat.1 mit der Umbenennung von "The Biggest Loser" einen Gefallen getan hat? Unter dem Titel "Leben leicht gemacht" startete das Format am Sonntag im Vorabendprogramm in die neue Staffel - doch noch nicht alle Fans der Show scheinen mitbekommen zu haben, dass "The Biggest Loser" wieder da ist. Darauf deuten jedenfalls die recht überschaubaren Auftakt-Quoten hin: Nur 1,29 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer waren ab 17:30 Uhr dabei, darunter 390.000 zwischen 14 und 49 Jahren. In der Zielgruppe fiel der Marktanteil mit 7,1 Prozent überschaubar aus.

Ähnlich schwach startete das Format zuletzt vor vier Jahren in eine Staffel. Damals erholten sich die Quoten jedoch schnell - auf eine ähnliche Entwicklung dürfte man jetzt auch bei Sat.1 hoffen. Zum Start lag "Leben leicht gemacht" allerdings erstmal hinter RTL, wo Jan Köppen zur selben Zeit "Wau! Die beliebtesten Hunde Deutschlands" moderierte und damit immerhin 1,78 Millionen Menschen unterhielt. In der Zielgruppe lag der Marktanteil bei genau 10,0 Prozent. Zwischendurch steigerte "RTL aktuell" den Wert übrigens auf 16,4 Prozent und lockte insgesamt 3,53 Millionen Menschen vor den Fernseher.

Luft nach oben besteht aber nicht nur für "Leben leicht gemacht", sondern auch für das "Frühstücksfernsehen am Sonntag", das Sat.1 in dieser Woche nur einen Marktanteil von 6,1 Prozent in der Zielgruppe bescherte. Das Magazin schnitt damit allerdings immer noch besser ab als die anschließenden Filme "Fünf Freunde 2" und "Mia und der weiße Löwe". Erst als "Der König der Löwen" ab 15:16 Uhr noch einmal zu sehen war, zogen die Quoten an: 1,40 Millionen Menschen sowie ein guter Zielgruppen-Marktanteil von 11,1 Prozent waren zu diesem Zeitpunkt drin.

Weiter ziemlich verhalten läuft es unterdessen für "Hape und die 7 Zwergstaaten" bei Vox, das auch zum Start ins neue Jahr nicht den Turbo zündete. Mit einem Marktanteil von nur 5,7 Prozent schrammte die Doku-Reihe am Vorabend knapp am bisherigen Tiefstwert vorbei, insgesamt waren 1,35 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer dabei. Schon "auto mobil" und "Biete Rostlaube, suche Traumauto" erwiesen sich im Vorfeld mit Marktanteilen von 4,8 und 5,2 Prozent nicht gerade als Hit. Immerhin: "Hot oder Schrottt" schlug sich um 20:15 Uhr mit 6,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe durchaus gut.

Schwächster der acht großen Sender war am Sonntag aber Kabel Eins - auch, weil die stundenlangen Wiederholungen von "Mein Lokal, Dein Lokal" zumeist kein durchschlagender Erfolg waren. Am Vormittag startete der Reigen mit gerade mal 1,7 Prozent und erst nach 17 Uhr gelang dem Format der Sprung auf mehr als vier Prozent. Den Tagesmarktanteil konnte das kaum noch retten: Der lag bei schwachen 3,5 Prozent, wodurch Kabel Eins nur knapp vor Sport1 landete.