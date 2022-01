Die Eventreihe "Der Palast" ist am Montagabend mit sehr starken Quoten im Zweiten Deutschen Fernsehen angelaufen. Der erste Film, der zwischen 20:15 und 21:45 Uhr zu sehen war, bescherte dem öffentlich-rechtlichen Sender 6,34 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ab drei Jahren. Damit einher gingen tolle Quoten: Insgesamt kam die Produktion auf 20,1 Prozent – die Marktführung bei allen Zusehenden war der Sendung somit gewiss. Bei den Jungen lief es mit 7,2 Prozent gut, aber nicht herausragend, was möglicherweise auch an der parallel gelaufenen Darts-WM lag, die Sport1 am Montag fantastische Ergebnisse bescherte.

"Der Palast" wurde im ZDF linear mit einer Doku begleitet, die schon um 19:27 Uhr auf Sendung ging. Mit 2,89 Millionen Zusehenden und 10,1 Prozent Marktanteil musste die rund 45 Minuten lange Produktion aber erst noch Anlauf nehmen. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden gerade einmal 3,2 Prozent Marktanteil gemessen. Schlecht lief es bei den Menschen dieses Alters auch für die 18-Uhr-Krimiserie "SOKO Hamburg", die mit 3,7 Prozent in dieser Altersklasse ihr bis dato schlechtestes Ergebnis einfuhr. Verschmerzbar für das Zweite: Mit 19,2 Prozent insgesamt lief es für den rund 45 Minuten langen Krimi gut wie immer; 4,20 Millionen Personen schalteten im Schnitt ein.

Erfolgreich war auch Das Erste am Montag: In der Primetime lockte "Oskar, das Schlitzohr und Fanny Supergirl" 4,06 Millionen Menschen an (12,9%), bei den 14- bis 49-Jährigen lag der Film mit 7,8 Prozent sogar vor dem ZDF-"Palast". Am Vorabend punktete Kai Pflaume in der 18-Uhr-Stunde mit dem Quiz "Wer weiß denn sowas?", das insgesamt auf 18,7 Prozent kam und 3,96 Millionen Zusehende verbuchte. Bei den 14- bis 49-Jährigen startete das Jahr mit 10,7 Prozent ganz herausragend.

Gefragt war abends auch der Spartensender ZDFneo. 2,12 Millionen Menschen verfolgten eine ab 20:15 Uhr gezeigte "Inspector Barnaby"-Episode: 6,7 Prozent Marktanteil insgesamt waren die Folge. Auf 7,7 und 7,4 Prozent kamen zwei weitere Ausgaben, die sich im Laufe des Montagabends anschlossen. Sie erreichten im Schnitt noch 1,82 und 0,92 Millionen Menschen. Bei den 14- bis 49-Jährigen kam die Krimireihe auf 3,2, 3,2 und 2,8 Prozent Marktanteil.