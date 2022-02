Die TV-Branche blickt jeden Morgen auf die Quoten des Vortages. Es handelt sich hier aber um "vorläufig gewichtete Daten". Drei Tage später werden diese durch endgültig gewichtete Werte ersetzt, die eigentlich maßgeblich sind, die aber kaum noch wahrgenommen werden. In diese Zahlen fließt zum Einen ein Teil der zeitversetzten Nutzung (Mediatheken ausgenommen) ein. Zum Anderen stehen sie auf einer etwas breiteren Basis, weil bis dahin Nutzungsdaten aus weiteren TV-Haushalten bei der GfK eingegangen sind, die die Hochrechnung genauer machen. Mehr dazu hier. Wir blicken immer donnerstags auf die größten Änderungen, die sich dadurch ergeben.

Das Dschungelcamp war für RTL auch in diesem Jahr ein großer Erfolg, das steht außer Frage. Doch dass das Interesse geringer ausfiel als in früheren Jahren, ist ebensowenig zu leugnen - auch wenn sich RTL jüngst zu der Aussage verstieg, man habe "knapp 90 Prozent aller Deutschen" erreicht, denen man dann direkt allesamt auch noch "Begeisterung" über das Format unterstellte. Bleiben wir an dieser Stelle aber bei den etwas seriöser erhobenen Zahlen zur TV-Nutzung.

Dort ergab sich nach vorläufig gewichteten Zahlen eine lineare Reichweite von im Schnitt 4,06 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern. Rechnet man nun aber noch all jene dazu, die sich angesichts der häufig doch recht späten Sendezeit die Sendung aufgenommen und zeitversetzt gesehen haben, dann steigt diese Reichweite nachträglich um 310.000 auf 4,37 Millionen an. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen legte nachträglich von 28,5 auf 29,7 Prozent zu. Dazu kommt nun nochmal rund eine halbe Million Zuschauerinnen und Zuschauer, die sich die nächtlichen Wiederholungen angesehen haben. Und noch gar nicht berücksichtigt sind in all diesen Daten die Nutzer von RTL+. Deren Zahl dürfte im Vergleich zu vorherigen Jahren deutlich gestiegen sein, was einen Teil des Reichweitenrückgangs im Linearen erklärt - aber nur einen Teil.

RTL gibt sich für gewöhnlich ja sehr verschlossen was konkrete Zahlen zur Nutzung von RTL+ angeht, hat nun aber auf DWDL.de-Anfrage zumindest eine Zahl herausgerückt: In Summe zählte das Dschungelcamp auf RTL+ insgesamt demnach rund 13 Millionen Views. Geht man vereinfacht davon aus, dass sich das nur auf die regulären 16 Folgen bezieht und andere Dschungel-Anhängsel weniger stark ins Gewicht fielen, dann wären das pro Folge etwas über 800.000 Views. Eine hohe Zahl, die allerdings nicht vergleichbar mit den bislang genannten TV-Quoten ist, da ein View bereits beim Start des Streams gezählt wird, die geläufige TV-Quoten aber Durchschnitts-Reichweiten über die gesamte Länge einer Sendung darstellen. Einige Hunderttausend weitere Zuschauerinnen und Zuschauer hat der Dschungel aber offenbar auch via RTL+ erreicht. All das gleicht den Rückgang der linearen TV-Quote im Vergleich zur letzten Staffel 2020 (schon vorläufig gewichtet ohne zeitversetzte Nutzung, Wiederholungen und Online-Abrufe waren es damals im Schnitt noch über 5,1 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer) jedoch wie erwähnt nicht gänzlich aus.

Größte Zugewinne* bei Gesamtreichweite

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA heute-show 04.02.

22:44 4,65

(+0,90) 20,1%

(+2,8%p.) 1,47

(+0,52) 23,1%

(+6,2%p.) ZDF Magazin Royale 04.02.

23:19 2,38

(+0,54) 13,4%

(+2,4%p.) 1,15

(+0,49) 23,5%

(+7,9%p.) Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum 03.02.

20:15 2,39

(+0,34) 8,1%

(+0,9%p.) 1,69

(+0,23) 21,9%

(+1,5%p.) Ich bin ein Star - Holt mich hier raus 02.02.

22:15 4,08

(+0,33) 22,0%

(+0,9%p.) 1,48

(+0,17) 30,6%

(+1,4%p.) Ich bin ein Star - Holt mich hier raus 01.02.

22:14 4,30

(+0,28) 22,6%

(+0,5%p.) 1,47

(+0,15) 28,8%

(+0,8%p.) Ich bin ein Star - Holt mich hier raus 31.01.

22:14 4,26

(+0,26) 22,3%

(+0,6%p.) 1,57

(+0,19) 33,6%

(+2,0%p.) Der Bergdoktor 03.02.

20:15 6,66

(+0,25) 20,2%

(-0,0%p.) 0,83

(+0,07) 9,7%

(+0,2%p.) Tatort: Vier Jahre 06.02.

20:15 9,61

(+0,24) 27,7%

(-0,1%p.) 1,98

(+0,07) 21,4%

(-0,0%p.) Ich bin ein Star - Holt mich hier raus 05.02.

22:15 5,21

(+0,24) 23,6%

(+0,4%p.) 2,12

(+0,15) 35,7%

(+1,3%p.) Stralsund - Wilde Hunde 05.02.

20:15 7,51

(+0,22) 25,4%

(+0,2%p.) 0,71

(+0,05) 11,1%

(+0,4%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 31.01.-06.02.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Spannend ist beim Blick auf die Hitliste der Sendungen, die am stärksten durch zeitversetzte Nutzung nachträglich zulegen konnte, diesmal Platz 3 hinter den gewohnten Siegern "heute-show" und "ZDF Magazin Royale": "Germany's Next Topmodel" sammelte zum Staffelauftakt nachträglich durch zeitversetzte Nutzung noch 340.000 Zuschauerinnen und Zuschauer ein, was die Gesamt-Reichweite auf 2,39 Millionen steigen ließ, bei den 14- bis 49-Jährigen zog der Marktanteil um eineinhalb Prozentpunkte auf 21,9 Prozent an. An diesem Abend schickte RTL "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" ebenfalls schon um 20:15 Uhr ins Rennen. Hier legte die Gesamt-Reichweite nachträglich noch um 210.000 auf 4,3 Millionen zu, der Zielgruppen-Marktanteil aber nur um 0,4 Prozentpunkte - sodass er mit 21,1 Prozent nun unter dem der "Topmodels" lag.

ProSieben feierte diesen Umstand auch bereits in den sozialen Netzwerken. Allerdings bleibt festzuhalten, dass die absolute Zahl der 14- bis 49-jährigen Zuschauer mit 1,75 zu 1,69 Millionen beim Dschungelcamp auch nach der endgültigen Gewichtung trotzdem noch höher war - der höhere Marktanteil von "GNTM" ergibt sich hier aus der längeren Sendezeit. Bei RTL lief ab 22:15 Uhr die Premiere von "7 Tage, 7 Köpfe". Menschen, die das noch zeitversetzt nachholen wollten, fanden sich nicht ganz so viele, die Gesamt-Reichweite zog nachträglich nur um 60.000 auf 3,27 Millionen an, der Zielgruppen-Marktanteil wurde sogar noch um 0,3 Prozentpunkte auf 17,2 Prozent nach unten korrigiert. Letztlich stahl GNTM dem Dschungelcamp an diesem Abend ein Stück weit die Show, über die gesamte Hauptabend-Spanne von 20:15 Uhr bis 23:15 Uhr war jedenfalls ProSieben tatsächlich trotz Dschungel Marktführer.

Apropos "Wer stiehlt mir die Show?": Das wird vor allem live geschaut, der nachträgliche Aufschlag auf den Marktanteil fiel mit 0,5 Prozentpunkten eher überschaubar aus, da ist man von anderen ProSieben-Formaten mehr gewohnt. Die erzielten 18,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen sind aber natürlich trotzdem ein toller Erfolg für den Sender. Deutlicher zulegen konnte im Nachhinein bei RTL noch der "Bachelor", dessen Zielgruppen-Marktanteil noch um 1,3 Prozentpunkte auf 16,6 Prozent anstieg.

Größte Zugewinne* bei Marktanteil (14-49)

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA ZDF Magazin Royale 04.02.

23:19 2,38

(+0,54) 13,4%

(+2,4%p.) 1,15

(+0,49) 23,5%

(+7,9%p.) heute-show 04.02.

22:44 4,65

(+0,90) 20,1%

(+2,8%p.) 1,47

(+0,52) 23,1%

(+6,2%p.) Ich bin ein Star - Holt mich hier raus 31.01.

22:14 4,26

(+0,26) 22,3%

(+0,6%p.) 1,57

(+0,19) 33,6%

(+2,0%p.) In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte 03.02.

18:48 2,86

(+0,21) 11,6%

(+0,7%p.) 0,43

(+0,10) 8,9%

(+1,8%p.) Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum 03.02.

20:15 2,39

(+0,34) 8,1%

(+0,9%p.) 1,69

(+0,23) 21,9%

(+1,5%p.) Ich bin ein Star - Holt mich hier raus 02.02.

22:15 4,08

(+0,33) 22,0%

(+0,9%p.) 1,48

(+0,17) 30,6%

(+1,4%p.) Der Bachelor 02.02.

20:14 2,23

(+0,17) 7,5%

(+0,4%p.) 1,19

(+0,15) 16,6%

(+1,3%p.) Ich bin ein Star - Holt mich hier raus 05.02.

22:15 5,21

(+0,24) 23,6%

(+0,4%p.) 2,12

(+0,15) 35,7%

(+1,3%p.) Die Anstalt 01.02.

22:15 1,92

(+0,17) 8,7%

(+0,5%p.) 0,43

(+0,10) 7,4%

(+1,3%p.) ZDF Magazin Royale 03.02.

22:38 0,24

(+0,05) 1,3%

(+0,3%p.) 0,11

(+0,05) 2,3%

(+1,0%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 31.01.-06.02.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de