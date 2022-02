Ein richtig großer Quotenhit wird die "Murmel Mania" für RTL zwar wohl nicht mehr, die von Chris Tall präsentierte Show stellte am Freitagabend aber unter Beweis, dass sie auch ohne das Dschungel-Umfeld, von dem sie in den letzten Wochen profitiert hatte, sehr ordentliche Quoten holen kann: 12,6 Prozent betrug der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen diesmal, das war sogar minimal mehr als in der vergangenen Woche. Die Gesamt-Reichweite zog zur Finalshow dieser Staffel ebenfalls leicht um 90.000 auf 2,26 Millionen an.

Auch wenn die als Dauerwerbesendung gekennzeichnete Murmel-Show sich vielleicht nicht unbedingt einen Eintrag in der Liste der "Besten Spielshows" sichern würde, die RTL im Anschluss am späten Abend unter dem Titel "Lachen, Zittern, Jubeln" kürte, dürfte einer Fortsetzung damit nichts im Wege stehen. Die Schnipsel-Sendung sorgte am späten Abend dann übrigens noch für unspektakuläre 10,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen, 1,15 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer hatten insgesamt eingschaltet.

Sat.1 zog im Show-Duell am Freitagabend erneut klar den Kürzeren. Dort ging es bei der Fangen-Show "Catch!" mit dem "Kampf der Kontinente" weiter. Ohne Überschneidung mit dem Dschungel zog der Marktanteil im Vergleich zur vergangenen Woche zwar um einen Prozentpunkt an, lag mit 8,2 Prozent in der Zielgruppe aber trotzdem deutlich unter den im Vorjahresniveau, als die "Catch"-Staffel - damals noch mit Luke Mockridge - im Schnitt 11,8 Prozent Marktanteil erzielen konnte. Insgesamt blieb die "Catch"-Reichweite erneut knapp unter der Millionen-Marke bei 980.000. Gar nicht gut liefen am späteren Abend dann die Wiederholungen diverser Sketch-Comedys: "Knallerkerle", "Knallerfrauen", "Sechserpack" und "Die dreisten Drei" bewegten sich allesamt nur zwischen 4 und 6,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen.

Bei ProSieben kann man mit dem Freitagabend zufrieden sein: Der Film "Er ist wieder da" erzielte 10,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, insgesamt hatten 1,36 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer eingeschaltet. Am späteren Abend kam "Unknown Identity" allerdings nicht über magere 7,5 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe hinaus. Die meistgesehene Sendung des Tages beim jungen Publikum lief aber ohnehin weder bei RTL, noch bei ProSieben oder Sat.1: Es war die "heute-show", die im ZDF stolze 21,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen einfahren konnte.