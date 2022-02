Auf die Geissens kann man sich bei RTLzwei verlassen: Schon seit mehr als elf Jahren erzählt der Sender aus dem Leben der "schrecklich glamourösen Familie" und noch immer hat das Publikum nicht genug davon. Am Montagabend erzielte die Folge um 20:15 Uhr bereits gute 6,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, die zweite Folge des Abends steigerte sich dann aber noch deutlich auf 8,7 Prozent in der klassischen Zielgruppe - das war der höchste Wert seit März letzten Jahres.

Auch die Gesamt-Reichweite kletterte auf den besten Wert seit März und lag bei 1,11 Millionen, die erste Folge des Abends hatten noch 0,94 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer eingeschaltet. Im Schlepptau konnte auch eine Wiederholung von "Reeperbahn privat" mit 6,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe punkten. Dass RTLzwei trotzdem nicht über einen Tagesmarktanteil von mäßigen 4,7 Prozent hinaus kam, lag an der schwachen Performance nachmittags und am Vorabend. Nicht mal auf die Soaps kann man da derzeit bauen, "Köln 50667" enttäuschte mit nur 3,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, "Berlin - Tag & Nacht" lag bei 4,2 Prozent.

Stattdessen glänzt am Vorabend "Das perfekte Dinner" derzeit so wie lange nicht, auch der Start in die neue Woche fiel mit 10,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hervorragend aus. "First Dates" blieb zuvor mit 6,8 Prozent Marktanteil zwar noch etwas blasser, dafür steigerte sich der Primetime-Ableger "First Dates Hotel" im Vergleich zur vergangenen Woche nochmal auf nun 9,2 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. Insgesamt 1,06 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer schalteten ein. Auch "Prince Charming" legte zu, blieb mit 6,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen aber trotzdem recht blass.

Auch Kabel Eins kann mit seinem Montagabend sehr zufrieden sein, der Film "Atemlos - Gefährliche Wahrheit" holte um 20:15 Uhr 6,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, "Star Force Soldier" steigerte sich danach noch auf 7,5 Prozent. Alle diese Sender platzierten sich damit deutlich vor Sat.1, wo die Serie "Nachricht von Mama" an die enttäuschenden Quoten der Vorwoche anknüpfte und auch diesmal nicht über 3,8 und 4,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hinaus kam. Die Gesamt-Reichweite fiel mit 0,72 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sogar nochmal um rund eine viertel Million geringer aus als sieben Tage zuvor.