Die TV-Branche blickt jeden Morgen auf die Quoten des Vortages. Es handelt sich hier aber um "vorläufig gewichtete Daten". Drei Tage später werden diese durch endgültig gewichtete Werte ersetzt, die eigentlich maßgeblich sind, die aber kaum noch wahrgenommen werden. In diese Zahlen fließt zum Einen ein Teil der zeitversetzten Nutzung (Mediatheken ausgenommen) ein. Zum Anderen stehen sie auf einer etwas breiteren Basis, weil bis dahin Nutzungsdaten aus weiteren TV-Haushalten bei der GfK eingegangen sind, die die Hochrechnung genauer machen. Mehr dazu hier. Wir blicken immer donnerstags auf die größten Änderungen, die sich dadurch ergeben.

Sport-Übertragungen gehören normalerweise ja zu den TV-Inhalten, die noch immer fast ausschließlich live und angesehen werden - wer möchte schon ein Spiel sehen, dessen Ausgang längst bekannt ist. Beim Super Bowl gibt es angesichts der Zeitverschiebung aber durchaus einige, die sich die Übertragung aufnehmen und dann erst zeitversetzt anschauen. Beim Super Bowl am letzten Sonntag traf das offenbar auf rund 140.000 Menschen zu, um diese Zahl wurde die Reichweite der ersten drei Quarter nämlich nach der endgültigen Gewichtung der Quoten noch nach oben korrigiert (für die Zeit nach 3 Uhr liegen noch keine endgültig gewichteten Zahlen vor).

Damit stieg die Gesamt-Reichweite des 1. Quarters also nachträglich noch auf 2,2 Millionen an. Noch deutlich mehr Leute wollten sich im Nachhinein aber noch die Halbzeitshow des Super Bowls anschauen. Hier zog die Reichweite nachträglich sogar noch um 320.000 Zuschauerinnen und Zuschauer auf nun 2,28 Millionen an - womit sie dann also höher lag als bei der eigentlichen Spiel-Übertragung. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag für die Halbzeit-Show endgültig gewichtet bei 42,5 Prozent beim Gesamtpublikum und 67,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Den höchsten Nachschlag gab's aber auch in der vergangenen Woche wieder für die "heute-show", deren Gesamt-Reichweite nachträglich noch um fast eine Million auf 5,15 Millionen anstieg. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen schoss noch um 7,8 Prozentpunkte auf 29,3 Prozent nach oben. Das "ZDF Magazin Royale" sammelte noch rund eine halbe Million weitere Zuschauerinnen und Zuschauer ein, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen beläuft sich nach der endgültigen Gewichtung nun auf 26,9 Prozent.

Ebenfalls wieder eine starke zeitversetzte Nutzung wurde bei "Germany's Next Topmodel" gemessen, hier zog die Reichweite noch um 240.000 Zuschuaerinnen und Zuschauer an, der Zielgruppen-Marktanteil erhöhte sich auf 1,3 Prozent. "Team Wallraff", das schon linear bei RTL keine Chance gegen Heidi Klum und Co. hatte, geriet noch weiter ins Hintertreffen, hier sank der Marktanteil nachträglich sogar noch um einen halben Prozentpunkt auf 10,3 Prozent.

"Deutschland sucht den Superstar" konnte sich am Samstag nachträglich doch noch knapp über die 10-Prozent-Marke retten, die nun erreichten 10,2 Prozent (+0,6 Prozentpunkte) bei den 14- bis 49-Jährigen sind aber natürlich trotzdem alles andere als zufriedenstellend, zumal "DSDS" weiter klar hinter der "Stapelshow" von ProSieben verharrte, die allerdings kaum jemand zeitversetzt ansah. Der Marktanteil sank hier noch minimal auf 12,3 Prozent.

Ein ungewohnter Name findet sich auf Rang 10 unserer Hit-Liste der Sendungen zwischen 18 und 23:30 Uhr, deren Marktanteil nachträglich am stärksten zulegte: Die Freitags-Folge von "One Piece" bei ProSieben Maxx. Um satte 0,9 Prozentpunkte ging's hier nachträglich noch nach oben - ein Ausschlag in dieser Höhe ist ungewöhnlich, deutliche Nachgewichtungen waren für die Anime-Serie zuletzt aber nichts ungewöhnliches. Mit endgültig gewichteten Marktanteilen zwischen 3,3 und 4,5 Prozent ist die Serie für ProSieben Maxx in jedem Fall ein voller Erfolg.

Größter Marktanteils-Verlierer war unterdessen "Lachen, Zittern, Jubeln - Die besten Spielshows" - dass sic die Schnipselshow zeitversetzt niemand ansehen wollte, verwundert dabei kaum. Der Rückgang lässt sich auch damit erklären, dass im Gegenzug zu diesem Zeitpunkt ja die Satire-Schiene im ZDF stark nach oben korrigiert wurde. Das zuvor laufende "Murmel Mania" wurde übrigens leicht abgewertet, "Catch!" legte im Gegenzug minimal zu - alles aber keine wirklich gewichtigen Veränderungen.

