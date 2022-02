am 18.02.2022 - 08:53 Uhr

Während die "Topmodels" bei ProSieben einsam an der Spitze lagen, hat RTL am Donnerstagabend mit der Europa League recht durchwachsene Quoten erzielt. Dabei zeigte der Sender nicht das Spiel zwischen RB Leipzig und Real Sociedad, sondern gleich zu Beginn der Primetime auch noch der Rest der Begegnung zwischen Borussia Dortmund gegen die Glasgow Rangers - was angesichts des zu diesem Zeitpunkt bereits sehr deutlichen BVB-Rückstands und der drohenden Niederlage allerdings nicht mehr allzu viel Spannung versprach.

Die Beginn verlief dann auch einigermaßen verhalten: 1,87 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer waren ab 20:15 Uhr beim Countdown mit Live-Bildern aus Dortmund dabei, mehr als ein Marktanteil von 8,6 Prozent war in der Zielgruppe nicht drin. Mit Beginn des Leipzig-Spiels zog der Marktanteil immerhin bereits auf 10,1 Prozent an. Doch während die Reichweite bei den 14- bis 49-Jährigen mit der zweiten Hälfte zurückging und der Marktanteil nur geringfügig auf 10,9 Prozent stieg, legte die Übertragung vor allem beim Gesamtpublikum kräftig zu.

So brachte es die erste Halbzeit insgesamt im Schnitt auf 2,50 Millionen Fans, die 8,4 Prozent Marktanteil entsprachen, ehe die zweite Hälfte von 2,96 Millionen gesehen wurde. Zu diesem Zeitpunkt belief sich der Marktanteil auf überzeugende 13,0 Prozent. Die anschließenden Highlights interessierten dagegen nicht mehr allzu viele Fans: Nur noch 1,03 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer blieben bis nach Mitternacht dran. In der Zielgruppe erzielte RTL zu später Stunde nur noch einen Marktanteil von 6,1 Prozent.

Vom Nachmittag kommen dagegen hoffnungsvolle Signale: Nachdem der Neustart "Ich klick das hin!" zwischenzeitlich auf dürftige 4,4 Prozent Marktanteil zurückgefallen war, reichte es am Donnerstag für immerhin 8,2 Prozent - was auch deshalb ordentlich ist, weil "Punkt 12" zuvor nicht über 9,1 Prozent hinausgekommen war. 450.000 Menschen schalteten insgesamt ein. "Die Retourenprofis" erzielten danach 8,6 Prozent, "RTL aktuell" steigerte sich um 17 Uhr auf 9,1 Prozent. "Explosiv Stories" tat sich dagegen deutlich schwerer und blieb mit 6,0 Prozent auf der Strecke. Zum Vergleich: "taff" schaffte bei ProSieben fast das Doppelte.