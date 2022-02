Die neue Sat.1-Serie "Nachricht von Mama" war schon mit weniger als einer Million Zuschauerinnen und Zuschauern gestartet, doch seither gingen die Quoten noch weiter zurück. An diesem Montag gab es nun erneut bittere Tiefstwerte: Gerade mal noch 640.000 Zuschauerinnen und Zuschauer konnten sich um 20:15 Uhr für die Serie begeistern, die zweite Folge erreichte sogar noch 20.000 Menschen weniger. In beiden Fällen belief sich der Marktanteil beim Gesamtpublikum auf 2,2 Prozent. Kaum besser sah es in der Zielgruppe aus, wo "Nachricht von Mama" mit Werten von 2,7 und 2,9 Prozent versagte.

Wesentlich wurde es dann auch am späten Abend nicht, als der Privatsender den Spielfilm "Lautlose Tropfen" zeigte. Zwar zog die Gesamt-Reichweite leicht auf 700.000 Zuschauerinnen und Zuschauer an, doch in der Zielgruppe war trotzdem nur ein sehr überschaubarer Marktanteil von 3,0 Prozent drin. Zum Vergleich: Kabel Eins kam zu später Stunde mit "Run All Night" auf starke 8,2 Prozent. Schon Vorabend hatte "K11" in Sat.1 kaum mehr als vier Prozent geschafft, zudem versagte "Let the music play" mit indiskutablen 4,7 Prozent. Die Folge war ein mieser Tagesmarktanteil von 5,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen, womit sich Sat.1 nur knapp vor Kabel Eins über die Ziellinie schleppte.

Wenig berauschend verlief der Abend aber auch für ProSieben, wo "Young Sheldon" zu Beginn mit 850.000 Zuschauerinnen und Zuschauern und 7,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe schon der größte Erfolg war. "United States of AI" kam im Anschluss nicht über 6,5 Prozent hinaus und die "Simpsons" sind mit gerade mal noch 5,5 Prozent inzwischen ein Schatten ihrer selbst. Lediglich 490.000 Menschen konnten sich für die Serie begeistern - die neue Folge war damit schwächer als die Wiederholungen am Vorabend.

Angesichts solch harmloser Konkurrenz hatte "Wer wird Millionär?" um 20:15 Uhr leichtes Spiel und überzeugte bei RTL mit 13,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Insgesamt musste sich das Quiz mit 3,92 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern nur dem ZDF geschlagen geben. Bei Vox wiederum erreichte "First Dates Hotel" zunächst gute 7,9 Prozent Marktanteil, doch "Prince Charming" fiel im Anschluss auf dürftige 3,5 Prozent zurück. Bei RTLzwei wiederum steigerten sich "Die Geissens" auf bis zu 6,9 Prozent.