Zur wichtigsten Zeit des Tages hat Vox am Montag gute Quoten eingefahren: 1,14 Millionen Menschen sahen sich die neueste Ausgabe von "First Dates Hotel" an, damit lag das Format ziemlich stabil auf dem Niveau der vergangenen Wochen. Mit 7,3 Prozent Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe kann man in Köln zudem sehr zufrieden sein. Danach ging es aber steil bergab: "Prince Charming" war nur noch zu 3,2 Prozent gut, die Reichweite fiel auf 370.000.

Etwas schwächer als zuletzt lief es für Vox am Vorabend: Um 18 Uhr erreichte das werktägliche "First Dates" nur 5,4 Prozent, während die Sendung im gesamten Februar auf 7,8 Prozent kam. "Das perfekte Dinner" erreichte am Montag 1,30 Millionen Menschen, das führte zu 6,5 Prozent in der Zielgruppe. Das ist ebenfalls weniger als im Februar, den die Sendung mit fantastischen 8,5 Prozent abschloss - das ist der beste Monatswert für das Format seit November 2013. Den Mini-Durchhänger am Montag wird man also gut verkraften können.

Recht überschaubar sind die Quoten am Vorabend aktuell weiterhin bei RTLzwei, die Soaps aus Köln und Berlin erreichten am Montag 4,5 und 5,0 Prozent Marktanteil. Aber immerhin konnte sich der Sender auf die "Geissens" verlassen, zwei neue Ausgaben schnitten mit 6,2 und 6,6 Prozent gut ab. Beide Folgen kratzten an der Marke von einer Million Zuschauerinnen und Zuschauern.

Überhaupt nichts zu melden hatten am Montag dagegen Kabel Eins, das mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von 3,4 Prozent nicht nur deutlich unter dem eigenen Senderschnitt hängen blieb, sondern sich auch hinter ntv einordnen musste (DWDL.de berichtete). Der Grund für das schlechte Abschneiden sind auch schwache Filme am Abend: "Need for Speed" sahen sich zur besten Sendezeit nur 630.000 Menschen an, in der Zielgruppe entsprach das 3,5 Prozent Marktanteil. "Extrem Rage" steigerte sich danach nur leicht auf 3,7 Prozent. "Abenteuer Leben täglich" und "Achtung Kontrolle" blieben am späten Nachmittag bzw. Vorabend bei jeweils 3,0 Prozent hängen und "Navy CIS: New Orleans" ging vormittags mit 0,6 Prozent völlig unter.