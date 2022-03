So konsequent wie kein anderer Sender hatte sich RTL nach Ausbruch des Krieges in der Ukraine ab Ende vergangener Woche zum Nachrichtensender gewandelt, zeigte außerhalb von Vorabend und Primetime quasi durchweg Sondersendungen. Inzwischen hat man das wieder etwas reduziert und beginnt schon nach "Punkt 12" wieder mit seinem Regelprogramm, um 15 Uhr sind nun also wieder "Die Tutorial-Tester" zu sehen. In dieser chronischen Quoten-Problemzone gab's am Mittwoch nun tatsächlich ein paar Lichtblicke.

So steigerte sich "Ich klick das hin! Die Tutorial-Tester" mit 10,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erstmals auf zweistellige Werte und damit in die Nähe des RTL-Senderschnitts. 400.000 Zuschauerinnen und Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet. Auch wenn man auch beim jungen Publikum trotzdem noch hinter "Bares für Rares" lag, das im ZDF 11,0 Prozent Marktanteil (14-49) erzielte, hält das die Hoffnung am Leben, dass das Format die Dauer-Malaise am Nachmittag vielleicht doch beenden könnte.

Doch dazu müsste sich der Aufschwung erst einmal verstetigen. Am Mittwoch dürfte beispielsweise hilfreich gewesen sein, dass "Punkt 12" zuvor mit 16,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen so gefragt war wie lange nicht. Die zweistelligen Werte hielten sich aber länger: Auch "Die Retourenprofis" konnten ab 16 Uhr die 10-Prozent-Marke halten, hier wurden 10,4 Prozent Marktanteil erreicht, insgesamt wurden 640.000 Zuschauerinnen und Zuschauer gezählt.

Der Wechsel zurück zur Info-Schiene klappte dann allerdings weniger gut, das "News Spezial" zum Ukraine-Krieg um 17 Uhr tat sich mit 7,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen schwerer, "Unter Uns" ließ danach den Marktanteil aber wieder auf 12,3 Prozent steigen. Am Vorabend um 18:45 Uhr war "RTL aktuell" dann mit 18,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen dann aber wieder stark unterwegs, 3,82 Millionen Menschen hatten insgesamt im Schnitt eingeschaltet.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV