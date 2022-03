In Zusammenarbeit mit AdScanner veröffentlicht das Medienmagazin DWDL.de täglich die Hitlisten der meistgesendeten sowie meistgesehenen Werbespots. Letztere Auswertung basiert auf der sekundengenauen Erhebung der TV-Nutzung von rund einer Million Haushalten in Zusammenarbeit mit Vodafone.

Statt nur einer durchschnittlichen Werbeinsel-Reichweite kann AdScanner auch Unterschiede innerhalb eines Werbeblocks sichtbar machen. Daher werden aus dem branchenüblichen GRP (Gross Rating Points), der Brutto-Reichweite in Prozent, die den erzeugten Werbedruck misst, bei AdScanner der sekundengenaue XRP (Exact Rating Points), bezogen auf die gemessenen Vodafone-Haushalte.

© AdScanner

Der meistgesehene Spot kam am Mittwoch vom Möbelhaus XXXLutz. Um für eine Rabatt-Aktion zu werben setzte man dabei auf Matthias Schweighöfer als Testimonial, der sich von der Jugendsprache seines Gegenübers überfordert als Boomer outen musste. Der Spot lief überdurchschnittlich häufig auf den Sendern der Ad Alliance, fast ein Viertel aller Ausspielungen entfiel auf Vox. Die höchste Reichweite erzielte er aber bei RTL im kurzen Werbeblock am Vorabend kurz vor dem Start von "RTL aktuell". Stark geworben hat am Mittwoch auch GlaxoSmithKline für seine Zahnpastas: Gleich zwei Spots für unterschiedliche Produkte finden sich in der Top 10 der Spots mit dem höchsten Werbedruck im TV.

© AdScanner

Der meistgezeigte Spot im deutschen Fernsehen war aber wie schon in den vergangenen beiden Tagen wieder der der Kreditvermittler-App Smava: Er lief einmal mehr über 200 Mal, aber eben meist in nicht allzu reichweitenstarken Umfeldern. Die Strategie des Unternehmens ist also offenbar, großflächiger günstige Werbeflächen zu belegen. Auch Ikea Deutschland hat seit Tagen einen Platz ganz oben in dieser Hitliste sicher und brachte es am Mittwoch auf über 150 Ausstrahlungen.

Zum Verständnis der XRP: Hier handelt es sich um eine Brutto-Reichweite, die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung wird somit aufaddiert. Ein Beispiel: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.