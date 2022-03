In Zusammenarbeit mit AdScanner veröffentlicht das Medienmagazin DWDL.de täglich die Hitlisten der meistgesendeten sowie meistgesehenen Werbespots. Letztere Auswertung basiert auf der sekundengenauen Erhebung der TV-Nutzung von rund einer Million Haushalten in Zusammenarbeit mit Vodafone.

Statt nur einer durchschnittlichen Werbeinsel-Reichweite kann AdScanner auch Unterschiede innerhalb eines Werbeblocks sichtbar machen. Daher werden aus dem branchenüblichen GRP (Gross Rating Points), der Brutto-Reichweite in Prozent, die den erzeugten Werbedruck misst, bei AdScanner der sekundengenaue XRP (Exact Rating Points), bezogen auf die gemessenen Vodafone-Haushalte.

© AdScanner

Die meistgesehenen Einzel-Spots kamen am Samstag nach der Auswertung von AdScanner von Volkswagen und dem Möbelhaus POCO, eigentlich waren es aber zwei andere Unternehmen, die mit ihren Marken die meisten Leute erreichten: Tipico und Krombacher, beide senderübergreifend stark im Sponsoring von Bundesliga-Sendungen engagiert. Allein mit sechs Ausstrahlungen eines siebensekündigen Sponsoring-Spots während der Bundesliga-"Sportschau" im Ersten erreichte Tipico eine fast so hohe Reichweite wie Volkswagen und Poco mit 38 bzw. 58 Ausstrahlungen ihrer Spots.

Da die Sponsoring-Hinweise auf die Sendung angepasst sind und obendrein auch noch längere Versionen existieren, war die Reichweite insgesamt aber noch deutlich höher. So liefen Tipico-Spots insgesamt 84 Mal am Samstag im Ersten, auf diversen Sky-Sendern und bei Sport1, was ihnen zusammen genommen 67,48 XRP einbrachte. Krombacher-Spots wurden insgesamt 31 Mal im Ersten und bei Sky gezeigt, was zusammen genommen für 51,07 XRP reichte.

Zum Verständnis der XRP: Hier handelt es sich um eine Brutto-Reichweite, die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung wird somit aufaddiert. Ein Beispiel: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.

© AdScanner

Betrachtet man die reine Anzahl an Ausstrahlungen, dann zeigte sich am Samstag das gleiche Bild wie zuletzt auch unter der Woche: Der Kreditvermittler smava und das Möbelhaus Ikea führen die Rangliste mit enorm vielen Ausstrahlungen an, Sony trommelt zudem stark für seine Playstation - am häugisten übrigens bei Deluxe Music und Comedy Central, doch auch ProSieben wurde vergleichsweise stark belegt, während Sender wie RTL, Vox oder Sat.1 komplett außen vor blieben.