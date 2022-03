Der Münster-"Tatort" holte am Sonntag zwar die schwächste Quote seit 2011, dominierte den Sonntagabend bei Jung und Alt aber trotzdem nach Belieben. Bei den 14- bis 49-Jährigen lag der Marktanteil bei 29,3 Prozent - da konnte in der Primetime kein privater Sender auch nur ansatzweise mithalten. Platz 2 ging an Tim Mälzer und "Kitchen Impossible": Das Vox-Format blieb zwar leicht hinter den Vorwochen-Werten zurück, lief mit 11,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen aber trotzdem wieder sehr gut, 1,45 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen sich die Sendung im Schnitt an.

Mit Filmen war dem "Tatort" am Sonntag hingegen gar nicht beizukommen. ProSieben kam mit "Transformers: The Last Knight" auf 8,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen und schnitt damit immerhin noch deutlich besser ab als RTL, wo der Film "Yesterday" nur einen Zielgruppen-Marktanteil von 6,7 Prozent erzielen konnte - ebenso wie der im Anschluss gezeigte Film "Bad Boys - Harte Jungs". Dass die Gesamt-Reichweite von "Yesterday" mit 1,25 Millionen noch über der der "Transformers" lag, die nur hauchdünn die Millionen-Marke überspringen konnten, ist da wohl nur ein schwacher Trost.

Schlecht lief es am Sonntagabend auch für Sat.1: Zum Start in den Abend kam "Hidden Figures - Unerkannte Heldinnen" auf 5,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, ab 22:44 Uhr brach der Marktanteil mit "Mr. Brooks - Der Mörder in Dir" dann noch auf desolate 2,2 Prozent ein. Am späteren Abend fiel Sat.1 damit noch hinter RTLzwei zurück, obwohl dort "Wie ausgewechselt" ab 22:25 Uhr auch nicht über 2,7 Prozent Marktanteil hinaus kam, um 20:15 Uhr lag "Skiptrace" bei ebenfalls schwachen 2,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Deutlich besser kam Kabel Eins durch den Abend - auch wenn "Deutschlands größte Geheimnisse" merklich hinter den Vorjahreswerten zurückbleibt. Mit einem Marktanteil von 4,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen wurde der derzeitige Senderschnitt aber deutlich übertroffen, danach erreichte "Abenteuer Leben am Sonntag" 4,9 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV