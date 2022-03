am 07.03.2022 - 11:25 Uhr

In Zusammenarbeit mit AdScanner veröffentlicht das Medienmagazin DWDL.de täglich die Hitlisten der meistgesendeten sowie meistgesehenen Werbespots. Letztere Auswertung basiert auf der sekundengenauen Erhebung der TV-Nutzung von rund einer Million Haushalten in Zusammenarbeit mit Vodafone.

Statt nur einer durchschnittlichen Werbeinsel-Reichweite kann AdScanner auch Unterschiede innerhalb eines Werbeblocks sichtbar machen. Daher werden aus dem branchenüblichen GRP (Gross Rating Points), der Brutto-Reichweite in Prozent, die den erzeugten Werbedruck misst, bei AdScanner der sekundengenaue XRP (Exact Rating Points), bezogen auf die gemessenen Vodafone-Haushalte.

Der Spot mit der höchsten Reichweite warb am Sonntag für wirkaufendeinauto.de - und weil tatsächlich sogar drei unterschiedliche Spots im Einsatz waren, war die Gesamt-Reichweite aller Spots sogar noch wesentlich höher. Zusammengenommen erreichen sie sogar 71,28 XRP. Das Unternehmen wirbt dabei zum weit überwiegenden Teil auf den Sendern von Seven.One Entertainment, mehr als drei Viertel der Gesamt-Reichweite wurden dort eingesammelt - auf den Konkurrenten Ad Alliance entfielen hingegen kaum Spots.

Ganz anders bei der Deutschen Bahn, die am Sonntag kräftig dafür warb, die Leute trotz der hohen Corona-Inzidenzen wieder in die Züge zu bekommen ("Für die Freiheit, sicher zu reisen"). Hier wurde rund zwei Drittel der Gesamt-Reichweite bei den von der Ad Alliance vermarkteten Sendern zusammengesammelt - und statt auf die schiere Masse an über 170 Spot-Ausstrahlungen wie bei wirkaufendeinauto.de setzte man mit 50 Ausstrahlungen auf weniger, dafür reichweitenstärkere Umfelder.

Zum Verständnis der XRP: Hier handelt es sich um eine Brutto-Reichweite, die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung wird somit aufaddiert. Ein Beispiel: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.

Noch häufiger als für wirkaufendeinauto.de wurde aber auch am Sonntag wieder für den Kreditvermittler smava.de geworben, der seit Beginn des Monats durchgehend den ersten Platz im Ranking der meistgezeigten Spots belegt, wie gewohnt gefolgt von Ikea. Auch Sony war wie schon am Samstag wieder kräftig engagiert, zum Einen mit Werbung für die Playstation, zum Anderen für das Spiel Gran Turismo 7.