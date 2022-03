Wegen des Kriegs in der Ukraine entschied sich RTL auch am Donnerstag wieder dazu, sein Programm zu ändern und den Beginn seiner Fußball-Berichterstattung auf 20:45 Uhr zu verschieben. Aus Sicht der Quoten war das eine gute Entscheidung, denn auf diese Weise konnte der Privatsender zumindest einen halbstündigen Erfolg verbuchen. Zwar lag das "RTL aktuell Spezial" in der Zielgruppe hinter dem "Ukraine Spezial" bei ProSieben, doch mit dem erreichten Marktanteil von 11,8 Prozent wird man in Köln recht gut leben können.

Insgesamt zählte die Sondersendung im Schnitt 2,25 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Danach ging es zunächst sogar noch weiter nach oben, denn die gut 20-minütige Dokumentation "Putin & Schröder - Eine gefährliche Freundschaft" interessierte im Anschluss durchschnittlich 2,69 Millionen Menschen. Damit war nicht nur beim Gesamtpublikum ein guter Marktanteil von 9,0 Prozent drin, sondern auch in der Zielgruppe, wo 12,0 Prozent erzielt wurden.

Der Countdown zur Europa League sorgte danach jedoch zunächst für einen Quoten-Einbruch - während sich die "Topmodels" bei ProSieben massiv steigerten, blieben bei RTL ab 20:46 Uhr nur noch 1,62 Millionen Menschen am Ball. In der Zielgruppe lag der Marrktanteil bei 7,4 Prozent und verharrte auch während des Spiels zwischen Atalanta Bergamo und Bayer Leverkusen im einstelligen Bereich. Die erste Halbzeit brachte es auf 8,4 Prozent Marktanteil, die zweite auf kaum bessere 8,8 Prozent.

Letztlich waren es vor allem die Älteren, die sich für die Übertragung begeistern konnten, denn hier lief es mit mehr als zweieinhalb Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern durchaus gut. Um 22 Uhr lag der Gesamt-Marktanteil sogar bei 11,0 Prozent. Doch die Highlights interessierten später am Abend nur noch wenige: Mehr als 830.000 Fans blieben gegen 23 Uhr nicht mehr dabei, in der Zielgruppe brach der RTL-Marktanteil zu diesem Zeitpunkt sogar regelrecht ein und verharrte bei dürftigen 4,7 Prozent.

Kein allzu guter Abend war es auch für RTLzwei, wo "Hartes Deutschland" um 20:15 Uhr mit nur 3,2 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe verharrte und klar hinter "Achtung Abzocke" bei Kabel Eins rangierte. Das Doku-Format schlug sich mit 4,5 Prozent besser, doch für das "K1 Magazin" waren im Anschluss sogar nur 2,8 Prozent drin. Vox lockte mit dem Spielfilm "Die Mumie: Das Grabmal des Drachenkaisers" immehrin 1,37 Millionen Menschen vor den Fernseher und erzielte 5,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Für "James Bond 007 - Diamantenfieber" waren später am Abend noch 7,1 Prozent drin.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV