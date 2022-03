Vox hat sich auch an diesem Sonntag dank "Kitchen Impossible" wieder zum stärksten "Tatort"-Verfolger in der Zielgruppe aufgeschwungen. Durchschnittlich 830.000 Zuschauerinnen und Zuschauer im Alter zwischen 14 und 49 Jahren trieben den Marktanteil auf hervorragende 13,5 Prozent - stärker war das Format zuletzt vor fast zwei Jahren. Insgesamt schalteten in dieser Woche 1,65 Millionen Menschen ein, 200.000 mehr als zuletzt.

Im Aufwind befand sich am Sonntagabend aber auch Kabel Eins, wo die zweite Staffel von "Deutschlands größte Geheimnisse" mit einem Bestwert endete. Nachdem die Sendung in den vergangenen Wochen nicht ganz an die Erfolge des Vorjahres anknüpfen konnten, verfehlte Kabel Eins diesmal mit starken 6,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen nur knapp den bisherigen Allzeit-Rekord. Gegenüber der Vorwoche steigerte sich "Deutschlands größte Geheimnisse" um über zwei Prozentpunkte. Auch insgesamt war das Format in der Primetime mit 1,19 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern gefragt.

Dazu kommt, dass im Anschluss auch "Abenteuer Leben am Sonntag" mit 670.000 Personen sowie 6,6 Prozent Marktanteil deutlich über dem Senderschnitt lag. Und nicht nur das: Kabel Eins konnte ganz nebenbei sogar RTL in die Schranken weisen, wo die Free-TV-Premiere des Spielfilms "Downton Abbey" nur einen dürftigen Marktanteil von 5,7 Prozent in der Zielgruppe schaffte - es ist jedoch zweifelhaft, ob man in Köln überhaupt ernsthaft einen Erfolg erwartet hat, immerhin fristete die britische Hit-Serie in der Vergangenheit im deutschen Fernsehen nur ein Schattendasein.

Insgesamt zählte "Downton Abbey" bei RTL nur 1,53 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Doch auch anderswo machten Filme Probleme: So enttäuschten "Alita: Battle Angel" und "Anna" bei ProSieben mit Marktanteilen von 7,6 und 7,9 Prozent, während "King Arthur: Legend of the Sword" in Sat.1 auf 7,2 Prozent kam. Schlusslicht unter den großen Sendern war RTLzwei, das mit "Gravity" um 20:15 Uhr einen Marktanteil von 4,6 Prozent erzielte und insgesamt 720.000 Menschen unterhielt.

