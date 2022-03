Vielleicht zuerst mal die guten Nachrichten für RTLzwei: "Köln 506672 erzielte am Vorabend mit einem Marktanteil von 6,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen seinen bisherigen Jahresbestwert, auch am Nachmittag schlug sich "Hartz Rot Gold" mit 6,0 Prozent ziemlich gut. Das dürfte heute trotzdem nur ein schwacher Trost sein, weil das neue Primetime-Format "Family Project: Kampf durch die Wildnis" einen völligen Fehlstart hinlegte. Zum Auftakt reichte es um 20:15 Uhr nur für einen Marktanteil von 2,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen, insgesamt hatten gerade mal 340.000 Zuschauerinnen und Zuschauer eingeschaltet.

Damit sortierte sich RTLzwei am Mittwochabend um 20:15 Uhr in der Zielgruppe noch hinter diversen eigentlich kleineren Sendern ein. DMAX etwa kam mit "Die Schatzsucher - Goldrausch in Alaska" auf 2,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, bei Nitro erzielte der Film "Van Helsing" um 20:15 Uhr 2,4 Prozent in dieser Altersgruppe, auch das "Wilsberg"-Jubiläum bei ZDFneo lag bei 2,4 Prozent.

Auch die Gesamt-Reichweite lag bei allen diesen Sendungen höher: "Wilsberg" hatten bei ZDFneo 1,43 Millionen Menschen eingeschaltet, "Van Helsing" erreichte 750.000 Leute, "Die Schatzsucher" immerhin noch 400.000. Selbst der kleine Ableger One konnte mit "Miss Fishers mysteriösen Morfällen" fast doppelt so viele Zuschauerinnen und Zuschauer unterhalten wie RTLzwei, 620.000 und 650.000 waren bei den beiden Folgen mit dabei.

Während es für RTLzwei also richtig schlecht aussah, punktete Kabel Eins am Mittwochabend mit seinem Filmprogramm: "Die Verurteilten" überzeugten mit 7,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, danach steigerte sich "Lock Up" noch auf 7,4 Prozent. Bei Vox ließ es sich für den "Bones"-Viererpack zwar zunächst noch ziemlich verhalten an, um 20:15 Uhr lag der Marktanteil bei 4,9 Prozent. Dann ging's aber im Lauf des Abends rasant nach oben, nach 23 Uhr war der Marktanteil schon zweistellig. Gar nicht gut lief's hingegen für Super RTL, das auch auf US-Krimiware im Viererpacksetzte. "Without a Trace" erreichte aber den Abend über nur miserable Marktanteile zwischen 0,2 und 0,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV