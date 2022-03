Die TV-Branche blickt jeden Morgen auf die Quoten des Vortages. Es handelt sich hier aber um "vorläufig gewichtete Daten". Drei Tage später werden diese durch endgültig gewichtete Werte ersetzt, die eigentlich maßgeblich sind, die aber kaum noch wahrgenommen werden. In diese Zahlen fließt zum Einen ein Teil der zeitversetzten Nutzung (Mediatheken ausgenommen) ein. Zum Anderen stehen sie auf einer etwas breiteren Basis, weil bis dahin Nutzungsdaten aus weiteren TV-Haushalten bei der GfK eingegangen sind, die die Hochrechnung genauer machen. Mehr dazu hier. Wir blicken immer donnerstags auf die größten Änderungen, die sich dadurch ergeben.

Beim Blick auf die zeitversetzte Nutzung in der vergangenen Woche ist diesmal auch ganz interessant, wer dort alles nicht unter den größeren Profiteuren zu finden ist. Festhalten lässt sich zumindest mal, dass die diversen Flops aus der vergangenen Woche sich auch im Nachhinein nicht noch auf akzeptable Werte retten konnten. Der Reichweite des ProSieben-Flops "Lucky Stars" etwa zog im Vergleich zu den vorläufig gewichteten Zahlen gerade mal noch um rund 10.000 auf 0,65 Millionen an, der Marktanteil be iden 14- bis 49-Jährigen ging sogar noch auf 6,5 Prozent zurück.

Kaum besser erging es Jörg Pilawa bei seinem Sat.1-Debüt. "Quiz für dich" sammelte nachträglich noch rund 30.000 weitere Zuschauerinnen und Zuschauer ein, mit einer Gesamt-Reichweite von 1,52 Millionen kann man aber natürlich trotzdem nicht zufrieden sein. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen verharrte hier für die Auftaktsendung bei 6,5 Prozent. Fast gar nicht zeitversetzt genutzt wurde auch die Thrillerserie "Gefährliche Nähe" - die Vox ja ohnehin nach einer Woche schon wieder aus dem Programm genommen hat. Das ist um so verständlicher, wenn man berücksichtigt, dass der Zielgruppen-Marktanteil der zweiten Folge sogar noch leicht auf 1,1 Prozent nach unten korrigiert wurde.

Auch die ZDF-Serie "Der Überfall" kannd die zeitversetzte Nutzung nicht retten, auch wenn hier bei den Folgen 3 und 4 immerhin noch 130.000 bzw. 110.000 weitere Zuschauerinnen und Zuschauer hinzu kamen. Der Reichweiten-Einbruch von 4,68 Millionen bei Folge 1 auf 1,91 Millionen bei Folge 4 ist dennoch krass und dürfte sich auch kaum durch die Mediatheken-Nutzung ausgleichen lassen, für die uns noch keine Daten vorliegen.

Größte Zugewinne* bei Gesamtreichweite

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA heute-show 11.03.

22:48 4,68

(+0,87) 21,2%

(+2,6%p.) 1,64

(+0,52) 26,2%

(+5,8%p.) ZDF Magazin Royale 11.03.

23:20 1,89

(+0,33) 11,6%

(+1,4%p.) 1,02

(+0,31) 21,7%

(+5,1%p.) extra 3 10.03.

23:13 1,72

(+0,25) 12,2%

(+1,2%p.) 0,58

(+0,15) 14,1%

(+2,5%p.) Mord mit Aussicht 08.03.

20:38 7,13

(+0,24) 24,2%

(+0,2%p.) 0,98

(+0,07) 14,4%

(+0,4%p.) Der Feind meines Feindes 07.03.

20:15 6,34

(+0,23) 20,8%

(+0,3%p.) 0,59

(+0,06) 8,1%

(+0,6%p.) The Voice Kids 11.03.

20:15 1,89

(+0,23) 6,6%

(+0,6%p.) 0,70

(+0,10) 9,7%

(+0,9%p.) Mord mit Aussicht 08.03.

21:26 6,64

(+0,20) 24,7%

(+0,2%p.) 0,75

(+0,05) 12,1%

(+0,4%p.) Let's dance 11.03.

20:29 4,34

(+0,20) 16,4%

(+0,1%p.) 1,42

(+0,11) 20,8%

(+0,4%p.) Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum 10.03.

20:35 2,87

(+0,18) 11,5%

(+0,4%p.) 1,87

(+0,14) 27,2%

(+0,7%p.) In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte 10.03.

18:48 2,45

(+0,18) 10,3%

(+0,6%p.) 0,35

(+0,07) 7,4%

(+1,3%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 07.03.-13.03.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Blickt man auf die größten Gewinner, dann sind es unterdessen die üblichen verdächtigen: Die Satire-Sendungen "heute-show", "ZDF Magazin Royale", "Extra 3", auch "Die Anstalt" im ZDF konnte ihren Marktanteil in der Altersgruppe 14-49 nachträglich noch um satte 1,8 Prozentpunkte steigern. In Sat.1 kratzte "The Voice Kids" am Freitag nach endgültig gewichteten Zahlen noch fast an der 10-Prozent-Marke, blieb aber trotzdem bei weniger als der Hälfte dessen, was "Let's Dance" erreichen konnte. "DSDS" legte am Samstag übrigens noch um 0,3 Prozentpunkte zu, verpasste damit aber zum zweiten Mal in dieser Staffel auch inklusive zeitversetzter Nutzung mit 9,6 Prozent einen zweistelligen Marktanteil.

Größte Zugewinne* bei Marktanteil (14-49)

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA heute-show 11.03.

22:48 4,68

(+0,87) 21,2%

(+2,6%p.) 1,64

(+0,52) 26,2%

(+5,8%p.) ZDF Magazin Royale 11.03.

23:20 1,89

(+0,33) 11,6%

(+1,4%p.) 1,02

(+0,31) 21,7%

(+5,1%p.) extra 3 10.03.

23:13 1,72

(+0,25) 12,2%

(+1,2%p.) 0,58

(+0,15) 14,1%

(+2,5%p.) Die Anstalt 08.03.

22:37 2,09

(+0,15) 12,3%

(+0,6%p.) 0,55

(+0,09) 13,8%

(+1,8%p.) Gute Zeiten, Schlechte Zeiten 11.03.

19:36 2,79

(+0,16) 10,3%

(+0,5%p.) 1,01

(+0,13) 16,3%

(+1,6%p.) ZDF Magazin Royale 10.03.

22:50 0,18

(+0,08) 1,0%

(+0,4%p.) 0,11

(+0,08) 2,2%

(+1,4%p.) Jumanji: The Next Level Wdh 13.03.

22:55 0,67

(+0,08) 6,2%

(+0,6%p.) 0,29

(+0,05) 10,2%

(+1,4%p.) Beforeigners - Mörderische Zeiten 08.03.

23:23 0,71

(+0,12) 6,1%

(+0,8%p.) 0,13

(+0,04) 4,7%

(+1,3%p.) In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte 10.03.

18:48 2,45

(+0,18) 10,3%

(+0,6%p.) 0,35

(+0,07) 7,4%

(+1,3%p.) Markus Lanz 08.03.

23:21 2,28

(+0,14) 21,7%

(+0,4%p.) 0,41

(+0,05) 16,4%

(+1,1%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 07.03.-13.03.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Größere Korrekturen nach unten gab's unterdessen in der vergangenen Woche für "Report Mainz", dessen Reichweite nach der endgültigen Gewichtung um gut 70.000 geringer ausfiel als noch vorläufig ausgewiesen. Statt eines zweistelligen Marktanteils bei den 14- bis 49-Jährigen reichte es dort nur zu - immer noch guten - 8,5 Prozent. "Mord mit Aussicht", das direkt davor Premiere feierte, stand nach endgültigen Zahlen hingegen sogar noch etwas besser da als zunächst angegeben.

Größte Verluste* bei Marktanteil (14-49)

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA Report Mainz 08.03.

22:14 3,18

(-0,07) 14,9%

(-0,6%p.) 0,41

(-0,07) 8,5%

(-1,6%p.) Tagesthemen 08.03.

22:44 2,63

(-0,01) 15,9%

(-0,6%p.) 0,36

(-0,03) 9,1%

(-1,2%p.) Tagesthemen 13.03.

23:05 3,07

(-0,00) 19,3%

(-0,7%p.) 0,54

(+0,00) 13,4%

(-1,0%p.) Brennpunkt: Krieg gegen die Ukraine 08.03.

20:15 6,81

(-0,01) 22,4%

(-0,5%p.) 1,63

(-0,03) 22,7%

(-0,8%p.) ttt - titel thesen temperamente 13.03.

23:27 1,47

(+0,00) 12,3%

(-0,4%p.) 0,31

(-0,00) 9,7%

(-0,7%p.) Tagesschau 08.03.

20:00 5,75

(-0,02) 19,4%

(-0,3%p.) 1,60

(-0,03) 23,3%

(-0,7%p.) Blitz 11.03.

22:56 0,64

(+0,03) 4,3%

(0,0%p.) 0,22

(0,00) 5,2%

(-0,6%p.) Spiegel TV - Reportage 10.03.

23:03 0,38

(+0,00) 2,6%

(-0,1%p.) 0,20

(+0,00) 4,8%

(-0,5%p.) K11 - Die neuen Fälle 10.03.

18:28 1,19

(-0,01) 5,8%

(-0,1%p.) 0,21

(-0,01) 5,2%

(-0,5%p.) RTL Aktuell 10.03.

18:44 3,36

(-0,01) 15,3%

(-0,2%p.) 0,76

(-0,00) 17,4%

(-0,5%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 07.03.-13.03.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV