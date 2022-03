Wie schon in den beiden vergangenen Wochen hat die ZDF-Sendung "Frontal" auch diesmal wieder starke Ergebnisse bei den 14- bis 49-Jährigen geliefert. Das dienstags um 21 Uhr gezeigte Programm generierte 2021 im Schnitt knapp 6,8 Prozent Marktanteil, jüngst landete man regelmäßig im zweistelligen Bereich. In dieser Woche wurden 11,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen gemessen, als man über die neue Flüchtlingskrise in Deutschland und den Preis, den vor allem Freiwillige zahlen, berichtete. 2,98 Millionen Menschen ab drei Jahren schalteten ein.

Direkt zuvor war auch ein "ZDFzeit" sehr gefragt: "Putins Wahrheit" schalteten im Schnitt 2,95 Millionen Menschen ein. Insgesamt kam die Reportage auf 10,1 Prozent, bei den Jüngeren wurden starke 10,2 Prozent gemessen. Ohnehin ist das Format aktuell gut in Form, bereits vier Ausgaben liefen in diesem Kalenderjahr sogar noch stärker. Die gute ZDF-Performance am Dienstag rundeten das "heute journal" nach 21:45 Uhr mit 14,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen (gesamt 4,04 Millionen, 16,6%) sowie "Markus Lanz" am späten Abend mit sogar 19,1 Prozent bei allen und 12,8 Prozent bei den Jungen ab.

Im Ersten begann der Dienstagabend gut. Eine weitere neue "Mord mit Aussicht"-Folge holte 5,61 Millionen Zusehende. Das entsprach 19,3 Prozent Marktanteil. Mit 16,5 Prozent und 4,57 Millionen lief auch "In aller Freundschaft" einwandfrei. Am späteren Abend war der Ofen dann aber aus. Die Serie "Beforeigners – Mörderische Zeiten" kam auf keinen grünen Zweig. Nur 0,38 und 0,20 Millionen Menschen schauten nach 23:20 Uhr zu – das direkte Lead-In "Eine Mama – 100 Babys" hatte noch 1,31 Millionen vor die Bildschirme geholt.

"Beforeigners" floppte mit insgesamt 3,5 und 2,7 Prozent Marktanteil, bei den 14- bis 49-Jährigen waren nicht mehr als 2,2 und mit der späteren Folge gar nur 0,7 Prozent zu holen. Somit lag Das Erste gegen Mitternacht bei den Jüngeren also hinter Sendern wie DMAX oder RTL Up.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV