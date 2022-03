In Zusammenarbeit mit AdScanner veröffentlicht das Medienmagazin DWDL.de täglich die Hitlisten der meistgesendeten sowie meistgesehenen Werbespots. Letztere Auswertung basiert auf der sekundengenauen Erhebung der TV-Nutzung von rund einer Million Haushalten in Zusammenarbeit mit Vodafone.

Statt nur einer durchschnittlichen Werbeinsel-Reichweite kann AdScanner auch Unterschiede innerhalb eines Werbeblocks sichtbar machen. Daher werden aus dem branchenüblichen GRP (Gross Rating Points), der Brutto-Reichweite in Prozent, die den erzeugten Werbedruck misst, bei AdScanner der sekundengenaue XRP (Exact Rating Points), bezogen auf die gemessenen Vodafone-Haushalte.

© AdScanner

Auch wenn das Wetter frühlingshaft ist: Dass die Erkältungssaison noch nicht vorbei ist, lässt sich auch am Werberanking ablesen: Der Spot für Wick MediNait war am Dienstag gleich der drittmeistgesehene des Tages. Und wenn man sich in seinem Umfeld so umsieht, dann führt das sonnige Wetter ja tatsächlich dazu, dass sich so einige draußen eine Erkältung holen, die zur Abwechslung mal nichts mit Corona zu tun hat.

Seit Beginn der Woche hat Edeka auch wieder die Werbung für seine veganene Produkte hochgefahren, der Spot lief am Dienstag über 40 Mal, hauptsächlich auf den großen Sendern, allen voran RTL und ProSieben. Zusammen reichte es für knappp 38 XRP. Ganz oben steht aber auch am Dienstag wieder O2 mit hauchdünnem Vorsprung vor dem Spot für den "Hyaluron Feuchtigkeits-Booster" der Marke Sante.

Zum Verständnis der XRP: Hier handelt es sich um eine Brutto-Reichweite, die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung wird somit aufaddiert. Ein Beispiel: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.

© AdScanner

Die Hitliste der meistgezeigten Spots wird weiterhin vom Kreditvermittler Smava angeführt, etwas weiter hinten in der Liste findet sich mit 85 Ausstrahlungen ein Spot für "Ghostwire: Tokyo" - wobei es sich um ein Spiel für die Playstation 5 handelt. Seine Zielgruppe vermutet man dabei offenbar vorrangig bei Zuschauerinnen und Zuschauern von Deluxe Music, Sport1, Comedy Central und Welt - das jedenfalls waren die Sender, die am häufigsten belegt wurden.