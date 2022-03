Erstmals sichtbar für alle: Die Quotenkurven der acht großen deutschen Vollprogramme in der Primetime, basierend auf der Messung von rund einer Million Vodafone-Haushalten. Mehr Hintergrund zu den neuen Daten gibt es hier. Die wichtigsten Erkenntnis aus den Kurven ist nicht, wer vorne liegt. Diese Erkenntnis ist aussagekräftig für die gemessenen Vodafone-Haushalte, aber nicht gewichtet, auch wenn sich die Ergebnisse nach Erfahrungen von AdScanner und Vodafone jenen der Zielgruppe 14 bis 59 annähern.

Wertvoller und in sich aussagekräftig sind die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten, deren Profiteuren und der Entwicklung von Reichweiten innerhalb einer Sendung. Das erlaubt Deutungen, die bislang ohne zugängliche Minuten- bzw. Sekundenverläufe nicht möglich waren. Etwa ob eine Sendung von Beginn an wenige Zuschauende hatte oder aber während der Ausstrahlung massiv verlor. Die folgenden Quotenkurven spiegeln die Anzahl der eingeschalteten Giga TV-Boxen in den gemessenen Vodafone-Haushalten wider.

© AdScanner

Schön zu sehen ist, dass sowohl der ohnehin sehr gefragte Mittwochs-Film "Auf dem Grund" (Das Erste) sein Publikum kontinuierlich hielt, gleiches aber auch der "großen 'Terra X'-Show im ZDF und – abgesehen von den Werbepausen – auch dem "Bachelor" von RTL glückte. RTL machte entsprechend bis 22:15 Uhr eine gute Figur, während des Nachrichtenformats "RTL Direkt" aber verabschiedeten sich die Zusehenden allmählich. Genau in der Anfangsphase von "RTL Direkt" erreichte das Sat.1-Format "Quiz für Dich" mit Jörg Pilawa die besten Zahlen, sehr schnell machte man sich das Leben aber selbst schwer. Um 22:17 Uhr unterbrach Sat.1 die Rateshow für einen Single-Spot, fünf Minuten später für einen Block, der über acht Minuten lang dauerte. In den dann noch verbleibenden weniger als zehn Sendeminuten erholte sich Pilawa davon nicht mehr. Und gegen 20:45 Uhr gingen "TV total" und "Quiz für Dich" recht parallel in die Werbung - sehr zur Freude von Kabel Eins...

© AdScanner

Kein klassischer Krimi im Ersten und eine Show im ZDF? Gut, dass ZDFneo am Mittwochabend klassische Krimiware anbot. Unsere ZapIn-ZapOut-Analyse belegt, dass ein nicht unwesentlicher Teil vom Ersten am Mittwoch zum Spartensender geschaltet hat – dann aber auch wieder zurückkam. Wie üblich gab es auch regen Austausch der Fernsehenden zwischen ZDF und Das Erste. Auffallend auch: Kabel Eins, das jeden Tag vergleichsweise viel Publikum an Nitro abgibt, verlor am Mittwoch noch etwas mehr an den Männersender.