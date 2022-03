am 30.03.2022 - 15:13 Uhr

Erstmals sichtbar für alle: Die Quotenkurven der acht großen deutschen Vollprogramme in der Primetime, basierend auf der Messung von rund einer Million Vodafone-Haushalten. Mehr Hintergrund zu den neuen Daten gibt es hier. Die wichtigste Erkenntnis aus den Kurven ist nicht, wer vorne liegt. Die Zahlen sind aussagekräftig für die gemessenen Vodafone-Haushalte, aber nicht gewichtet, auch wenn sich die Ergebnisse nach Erfahrungen von AdScanner und Vodafone jenen der Zielgruppe 14 bis 59 annähern.

Wertvoller und in sich aussagekräftig sind die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten, deren Profiteuren und der Entwicklung von Reichweiten innerhalb einer Sendung. Das erlaubt Deutungen, die bislang ohne zugängliche Minuten- bzw. Sekundenverläufe nicht möglich waren. Etwa ob eine Sendung von Beginn an wenige Zuschauende hatte oder aber während der Ausstrahlung massiv verlor. Die folgenden Quotenkurven spiegeln die Anzahl der eingeschalteten Giga TV-Boxen in den gemessenen Vodafone-Haushalten wider.

© AdScanner

Der Quotenverlauf vom Montagabend ist schnell erzählt: Das Fußball-Länderspiel zwischen den Niederlanden und Deutschland hat dem Ersten in jeder Minute die Marktführerschaft eingebracht. Nach der "Tagesschau" ging die Reichweite des Senders mit Beginn der Vorberichterstattung zwar zunächst ein wenig zurück, zog dann aber Stück für Stück an - und lag schließlich auch in der zweiten Halbzeit noch einmal über den Höchstwerten der ersten Hälfte.

Nach dem Abpfiff folgte ein rapider Absturz der Reichweite, dennoch lag Das Ersrte nach nach 23 Uhr noch immer sehr deutlich vor der Konkurrenz. Auffällig ist, dass so gut wie alle Sender vom Abpfiff profitierten, ganz besonders das ZDF und RTL. Das ZDF suchten viele Zuschauerinnen und Zuschauer auch schon in der Halbzeitpause, zudem lässt sich zu Beginn des "heute-journals" ein kurzer Peak aus den AdScanner-Daten ablesen.