Ein Samstags-Krimi am Mittwoch: Die 15. Folge der ZDF-Krimireihe "Friesland" lief nicht an einem Samstagabend zur besten Sendezeit, sondern an einem Mittwoch. "Prima Klima", wie die Ausgabe hieß, sicherte sich dabei 7,95 Millionen Zusehende ab drei Jahren. Das war die bis dato höchste Reichweite für die Reihe. Sie bescherte dem Zweiten Deutschen Fernsehen entsprechend die Marktführung bei allen. Ermittelt wurden im Schnitt 27,2 Prozent Marktanteil insgesamt und 10,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Zum Vergleich: Die zurückliegenden fünf Erstausstrahlungen der Reihe sicherten sich Reichweiten zwischen 6,8 und 7,7 Millionen Zusehenden – jeweils bezogen auf die vorläufigen Daten.

Vom starken Krimi profitierte auch das direkt im Anschluss gezeigte "heute journal", das ab 21:45 Uhr noch 5,62 Millionen Menschen informierte. Mit 22,1 Prozent lief es für das Nachrichtenmagazin so stark wie seit Anfang Februar nicht mehr. Bei den 14- bis 49-Jährigen kletterte die Quote sogar auf 11,3 Prozent.

Kleine Brötchen backen musste derweil Das Erste mit dem 90-Minüter "Flügel aus Beton". Dieser kam nicht über durchschnittlich 2,38 Millionen Zusehende hinaus. Vergangene Woche sahen den Mittwochs-Film im Ersten noch mehr als sechs Millionen Menschen, Anfang Februar lief "Die Luft, die wir atmen" mit knapp 2,3 Millionen aber ähnlich dürftig. "Flügel aus Beton" gelangte ab 20:15 Uhr nun auf 8,1 Prozent Marktanteil insgesamt, sicherte sich bei den 14- bis 49-Jährigen mit 6,6 Prozent aber ordentliche Werte.

Auf einen Film setzte eher spontan auch RTLzwei. Der Privatsender hatte das enorm quotenschwache "Family Project" nach zwei Episoden aus dem Rennen genommen – und setzte daher am Mittwoch um 20:15 Uhr auf "Hercules" – der Streifen steigerte das Quotenniveau enorm. 6,6 Prozent wurden im Schnitt bei den 14- bis 49-Jährigen gemessen. Insgesamt lag die ermittelte Reichweite bei guten 1,22 Millionen. Das half auch dem trudelnden "Love Island", das sich ab 22:15 Uhr anschloss. Die Kuppelshow sahen noch rund 550.000 Personen ab drei Jahren, in der wichtigen Zielgruppe kam die Folge linear auf 6,3 Prozent. Das war die beste Quote aller in dieser Staffel ab 22:15 Uhr gesendeter Episoden.

Am späten Abend und nachts steigerte RTLzwei das Quotenniveau zudem nochmals deutlich. Schon ab 23:20 Uhr landete "Naked Attraction" bei 7,6 Prozent, eine etwa eine Stunde später startende weitere Episode des Formats kam dann sogar auf 9,3 Prozent Marktanteil beim Publikum zwischen 14 und 49 Jahren.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV