am 02.04.2022 - 09:24 Uhr

Die laufende Staffel der RTLzwei-Kuppelshow "Love Island" kommt nicht wirklich auf die Beine. Nachdem die Sendung schon am Donnerstag mit weniger als drei Prozent Marktanteil im Linearen große Quotenprobleme hatte, sah es am Freitagabend ab 22:15 Uhr kaum besser aus. Die am 1. April gezeigte Episode kam eines "Eklats" zum Trotz (wir berichteten) nicht über 2,9 Prozent bei den klassisch Umworbenen hinaus. Insgesamt lag die ermittelte Reichweite bei rund 320.000 Zuschauenden.

Den recht guten Vorlauf des Spielfilms "Fast & Furious - Neues Modell. Originalteile." nutzte die Eigenproduktion jedenfalls nicht. Der Film erreichte ab 20:15 Uhr nämlich durchaus ordentliche 800.000 Zusehende ab drei Jahren, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 5,4 Prozent Marktanteil ermittelt. Schwer taten sich am Vorabend die Daily-Soaps: "Köln 50667" kam nicht über 3,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe hinaus, ab kurz nach 19 Uhr musste sich "Berlin – Tag & Nacht" mit 2,8 Prozent zufrieden geben. Die RTLzwei-Formate waren da nicht allein.

Auch die bei RTL um 19:05 Uhr ausgestrahlte Eislauf-Daily "Alles was zählt" fiel deutlich ins Einstellige. 9,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen generierte die 3913. Folge der Produktion – der bisherige Jahresschnitt liegt gut zwei Prozentpunkte höher. Möglicher Zusammenhang: Im Ersten lief parallel die Auslosung der Fußball-WM-Gruppen: Diese generierte nach 18:10 Uhr insbesondere bei den Jüngeren höhere Werte, als es beim üblichen Programm im Ersten der Fall ist. Gemessen wurden 13,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen und 15,5 Prozent insgesamt. 3,26 Millionen Interessierte schauten zu.

Im RTL-Abendprogramm sicherte sich eine weitere "Let's Dance"-Folge erneut 16,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe – die Tanzshow blieb gegenüber der Woche zuvor also stabil. Die Gesamt-Reichweite lag bei 3,96 Millionen und legte somit leicht zu. Ein nachfolgendes "Exclusiv Spezial" landete bei 14,1 Prozent, ehe das um Mitternacht gestartete "7 Tage, 7 Köpfe" auf 9,6 Prozent Marktanteil kam. Gegenüber der Vorwoche legte die Produktion – wenn auch auf eher niedrigem Niveau – um etwas mehr als einen Prozentpunkt zu.

In Sat.1 erreichte eine neue "The Voice Kids"-Folge ab 20:15 Uhr derweil zum zweiten Mal in Folge zweistellige Zielgruppen-Marktanteile und zudem noch einen neuen Staffelbestwert, denn 10,2 Prozent Marktanteil wurden bei den 14- bis 49-Jährigen gemessen. Insgesamt schauten 1,74 Millionen Menschen ab drei Jahren zu. Ab 23 Uhr sicherte sich eine "Voll verschossen"-Wiederholung nur noch schwache 6,2 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV