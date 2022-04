In den zurückliegenden Wochen präsentierte sich das sonntägliche "Sat.1 Frühstücksfernsehen", zu sehen jeweils ab neun Uhr, nicht allzu gut. Teilweise landeten die Quoten in der Zielgruppe bei gerade einmal um die vier Prozent. An diesem Wochenende nun besserten sich die Ergebnisse klar. Im Schnitt verfolgten 550.000 Menschen die Produktion. Eine höhere Durchschnittsreichweite erzielte die Sendung, gemessen an den jeweils vorläufigen Zahlen, 2022 noch gar nicht. Bei den 14- bis 49-Jährigen kam die Sendung aus Berlin auf 6,6 Prozent, was der besten Quote seit Ende Januar entspricht.

Das "Sat.1 Frühstücksfernsehen am Sonntag" schlug sich zudem auch besser als "So gesehen – Talk am Sonntag" direkt im Vorfeld und eine "The Voice Kids"-Wiederholung als Lead-Out. Hier wurden bei den Umworbenen 3,0 und 5,1 Prozent gemessen. RTL sendet am frühen Sonntagvormittag inzwischen Wiederholungen von "Ran an den Rasen" – und war damit gar nicht ganz unerfolgreich. Ab 7:35 Uhr wurden acht Prozent verbucht, eine weitere Episode kam ab 8:45 Uhr auf 9,3 Prozent bei den klassisch Umworbenen.

Ein Klassiker des Sonntag-Vormittags ist derweil auch weiterhin "Die Sendung mit der Maus" im Ersten. Sie ist dort jeweils gegen halb zehn Uhr zu sehen. An diesem Wochenende kam das Format bei den 14- bis 49-Jährigen auf sehr starke 18,5 Prozent Marktanteil. Die 1,01 Millionen Gesamtzuschauenden führten zu 12,6 Prozent. Gut liefen nach zehn Uhr dann auch noch die Märchenverfilmungen von "Tischlein, deck dich" und "Rumpelstilzchen" mit 10,9 und 8,3 Prozent bei den Jüngeren und Reichweiten im Gesamtmarkt in Höhe von 1,2 und 1,35 Millionen.

Das ZDF tat sich vormittags derweil schwer. Nur 1,7 Prozent bei den Jungen erzielte eine ab kurz nach zehn Uhr gesendete "Kate Fforde"-Wiederholung. Sie war auch bei allen nicht allzu gefragt. Rund 750.000 Zuschauende bedeuteten 7,6 Prozent Marktanteil und somit einen Wert unter der Sendernorm.

