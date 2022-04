Nach jeweils rund 9,4 und 9,5 Millionen Zusehenden an den beiden Sonntagen zuvor, sicherte sich der neueste "Tatort" im Ersten auch zum Abschluss dieses Wochenendes wieder wunderbare Reichweiten. 9,44 Millionen Menschen ab drei Jahren sahen den 90-Minüter und bescherten dem Ersten somit starke 29,6 Prozent Marktanteil insgesamt. Bei den 14- bis 49-Jährigen lag der Krimi ebenfalls auf dem außerordentlich guten Niveau der Wochen zuvor – diesmal standen 22,1 Prozent Marktanteil zur besten Ausstrahlungszeit auf der Uhr. 9,13 Millionen sahen einen 15 Minuten langen "Brennpunkt", der vor dem Krimi ab 20:15 Uhr zu sehen war.

Schwerer als sonst tat sich der zeitgleich ausgestrahlte ZDF-Sonntagsfilm. Ab 20:20 Uhr zeigten die Mainzer "Freunde sind mehr", im Schnitt entschieden sich 3,78 Millionen Personen für diesen Stoff. Gemessen an vorläufigen Zahlen war dies sogar die schwächste Reichweite der aktuellen Saison, zuletzt lief eine "Ella Schön"-Episode Anfang Oktober auf ähnlichem Level. Gemessen wurden 11,8 Prozent insgesamt und 4,5 Prozent bei den Jungen.

Das nachfolgende "heute journal" steigerte sich dann auf 4,09 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, was 14,6 Prozent Marktanteil zur Folge hatte. Der im Ersten um 21:57 Uhr gestartete Talk "Anne Will" war erfolgreicher. Nicht zuletzt auch wegen des starken Vorlaufs kam dieser auf 19,6 Prozent insgesamt – 4,73 Millionen Menschen schauten zu. Das waren jeweils die besten Werte, die seit rund einem Monat eingefahren wurden.

Das Erste lag in der Publikumsgunst entsprechend am Sonntag vorn. In Sachen Tagesmarktanteil kam das öffentlich-rechtliche Programm auf 14,3 Prozent insgesamt und zehn Prozent bei den Jungen. Das ZDF landete bei den Menschen ab drei Jahren mit 10,7 Prozent auf dem zweiten Platz, bei den 14- bis 49-Jährigen reichte es nur für den achten Rang – das ZDF war somit das schwäche Vollprogramm und erzielte in dieser Altersklasse am Sonntag 4,4 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV