Die von Bülent Ceylan begleitete Sendung "Don't stop the Music" hat am Donnerstagabend im ZDF weitere Zuschauerinnen und Zuschauer verloren. Die ab 22:15 Uhr gezeigte Doppelfolge kam zunächst noch auf 1,41 Millionen Personen, nach 23 Uhr ging die Sehbeteiligung auf 1,19 Millionen zurück. Die Premiere fand am Dienstag noch vor etwa 1,6 Millionen statt. Sechs und 6,6 Prozent Marktanteil wurden am Donnerstag insgesamt gemessen, nachdem bei der Premiere rund neun Prozent dabei waren. Zumindest linear zu wenig genutzt wurde das Format auch bei den 14- bis 49-Jährigen: Dort lagen die Werte am Donnerstag nur noch bei 3,4 und 3,3 Prozent.

Im Nachgang tat sich auch die ab 23:45 Uhr gestartete "Markus Lanz"-Folge schwerer als üblich; sie kam nicht über 10,1 Prozent insgesamt hinaus. Bei den 14- bis 49-Jährigen generierte sie viereinhalb Prozent. Rückläufige Werte verbuchte auch die Reihe "Lena Lorenz", die bei der vierten Erstausstrahlung in diesem Jahr erstmals keine vier Millionen Menschen erreichte. Die Reichweite verharrte im Schnitt bei 3,94 Millionen (15%) und somit klar hinter dem parallel gezeigten Krimi "Kommissar Dupin" im Ersten, für den starke 5,73 Millionen (21,8%) ausgewiesen wurden. Bei den 14- bis 49-Jährigen holte der Krimi wunderbare 9,2 Prozent, die ZDF-Familienreihe verbuchte mäßige 5,6 Prozent.

Zuschauer-Trend: Don't stop the Music Um dieses Diagram sehen zu können, aktivieren Sie bitte Javascript in den Einstellungen Ihres Browsers. Quelle: DWDL.de-Recherche

dwdl.de/zahlenzentrale ab 3 Jahren

14-49 Jahre

Zumindest bei den Jungen war das Primetimeprogramm von ZDFneo verhältnismäßig stark gefragt. Der Spartensender gelangte mit "Otto – Der neue Film" ab 20:15 Uhr auf 3,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Davor und danach holten "Otto – Der Film" und "Otto – Der Liebesfilm" 1,5 Prozent. Insgesamt kamen die Streifen in der Reihenfolge der Ausstrahlung auf 0,38, 0,48 und 0,35 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer.

Im Vorabendprogramm des Ersten sorgte die Weekly "In aller Freundschaft – Die jungen Ärzte" für recht gute Werte. 11,2 Prozent wurden insgesamt gemessen, das war für die 18:50-Uhr-Serie das beste Ergebnis seit Anfang Februar. Bei den 14- bis 49-Jährigen landete das Format damit zum dritten Mal in Folge bei über sieben Prozent, diesmal wurden 7,2 Prozent gemessen. Stark wie üblich präsentierte sich direkt davor die Rateshow "Wer weiß denn sowas?" mit 18 Prozent insgesamt sowie 10,4 Prozent bei den Jungen. Die Gesamtreichweite des Quiz betrug 2,61 Millionen, die Klinikserie sahen 2,1 Millionen Menschen. "SOKO Stuttgart" erreichte ab kurz nach 18 Uhr im Zweiten 2,76 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer und damit einhergehend 18,3 Prozent.

Mehr zum Thema "Don't Stop The Music": Wenn Musik das Herz verwickelt

"Ich muss doch nicht alle zehn Sekunden einen Witz erzählen"

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV