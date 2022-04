ProSieben Maxx kann sich über starke Quoten am Ostermontag freuen. Mit einem durchschnittlichen Tagesmarktanteil von 2,8 Prozent war der Spartensender der Größte unter den Kleinen - ein Erfolg, den man einzig der Dokusoap "Border Patrol New Zealand - Einsatz an der Grenze" zu verdanken hat. Das Format lief von Früh bis Spät und erreichte im Nachmittagsprogramm in der SPitze herausragende 6,0 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Schon gegen 14 Uhr hatten im Schnitt 200.000 Zuschauerinnen und Zuschauer einschaltet, am Vorabend verbuchte "Border Patrol New Zealand" sogar bis 300.000 Menschen.

In der Primetime lief es zunächst nicht ganz so gut: Dort ging der Marktanteil um 21:40 Uhr auf schwache 1,1 Prozent in der Zielgruppe zurück, doch nach 23 Uhr zog das Interesse noch einmal an. Hier ging es auf bis zu 240.000 Zuschauerinnen und Zuschauer nach oben, gegen 23:30 Uhr lag der Marktanteil wieder bei tollen 4,4 Prozent. Und nach Mitternacht erfreuten sich Wiederholungen der Dokusoap mit Marktanteilen von bis zu 6,7 Prozent erneut großer Beliebtheit.

Unterm Strich landete ProSieben Maxx mit seinem Doku-Marathon am Ostermontag noch vor DMAX, das mit "Naked Survival XXL - 60 Tage Überleben" ebenfalls auf eine Marathon-Programmierung setzte und den Marktanteil dadurch nachmittags auf bis zu 4,3 Prozent schraubte. In der Endabrechnung verzeichnete DMAX im Schnitt sehr gute 2,4 Prozent. Der RTL-Männersender Nitro wiederum erzielte - ebenso wie ZDFneo - durchschnittlich 2,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, lag damit aber knapp hinter Super RTL und Comedy Central, die jeweils 2,3 Prozent schafften. Auch Comedy Central setzte dabei auf einen Marathon: Dort war am Feiertag nonstop "South Park" zu sehen.

Beim Gesamtpublikum traf unter den Spartensendern indes ZDFneo den Geschmack des Publikums am besten - und lag mit starken 3,4 Prozent nur 0,1 Prozentpunkte hinter ProSieben. Meistgesehene ZDFneo-Sendung war "Inspector Barnaby", für den sich um 20:15 Uhr im Schnitt 1,37 Millionen Menschen begeisterten. Weitere Folgen sorgten übrigens dafür, dass der Gesamtmarktanteil nach Mitternacht auf bis zu 10,3 Prozent anzog. Richtig stark lief es auch für den MDR, der bundesweit auf 3,3 Prozent Marktanteil kam und in seinem Sendegebiet sogar 11,9 Prozent erzielte.

Solide Quoten gab es am späteren Abend derweil für die neue Rateshow "Stimmt's?", die sowohl im NDR als auch im HR zu sehen war. Die erste Folge verzeichnete zusammengerechnet über 900.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, die meisten davon im NDR, wo 710.000 Menschen für 2,9 Prozent Marktanteil sorgten. Mit der zweiten Folge ging die Reichweite aber auf 450.000 Zuschauende im NDR zurück, im HR wurden zu diesem Zeitpunkt nur noch 130.000 Zuschauende gezählt.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV