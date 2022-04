am 19.04.2022 - 10:39 Uhr

Erstmals sichtbar für alle: Die Quotenkurven der acht großen deutschen Vollprogramme in der Primetime, basierend auf der Messung von rund einer Million Vodafone-Haushalten. Mehr Hintergrund zu den neuen Daten gibt es hier. Die wichtigste Erkenntnis aus den Kurven ist nicht, wer vorne liegt. Die Zahlen sind aussagekräftig für die gemessenen Vodafone-Haushalte, aber nicht gewichtet, auch wenn sich die Ergebnisse nach Erfahrungen von AdScanner und Vodafone jenen der Zielgruppe 14 bis 59 annähern.

Wertvoller und in sich aussagekräftig sind die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten, deren Profiteuren und der Entwicklung von Reichweiten innerhalb einer Sendung. Das erlaubt Deutungen, die bislang ohne zugängliche Minuten- bzw. Sekundenverläufe nicht möglich waren. Etwa ob eine Sendung von Beginn an wenige Zuschauende hatte oder aber während der Ausstrahlung massiv verlor. Die folgenden Quotenkurven spiegeln die Anzahl der eingeschalteten Giga TV-Boxen in den gemessenen Vodafone-Haushalten wider.

© AdScanner

Kein gutes Ergebnis erzielten die Folgen drei und vier der RTL-Eventserie "Der König von Palma" am Montagabend im linearen Programm. Insbesondere binnen der ersten Minuten war die Quotenkurve der Produktion deutlich rückläufig. RTL, von einem höheren Niveau kommend, war also bereits vor 20:30 Uhr auf dem Boden der Tatsachen gelandet. Im weiteren Verlauf des Abends verlor die Produktion mit Henning Baum noch weitere Zuschauende, unter anderem auch, weil die Mallorca-Serie es nicht schaffte, das Publikum nach Werbebreaks wieder ausreichend zurück zu holen.

© AdScanner

ZapIn und ZapOut ist die tägliche Betrachtung des Nutzungsverhalten mit der Frage: Wohin verlieren die größten acht größten deutschen Vollprogramme ihre Zuschauenden im Verlaufe eines Tages eigentlich und von welchen Sendern wiederum zappt das Publikum zu ihnen? Unsere ZapMap liefert Erkenntnisse zu Wettbewerbssituationen: Zwischen welchen Sendern herrscht der intensivste Publikumsaustausch? Einen solchen gab es am Feiertag insbesondere unter öffentlich-rechtlichen Programmen. So gab das ZDF viele Zuschauende auch an Dritte Programme ab; nämlich BR, NDR und MDR. Vom MDR und BR sammelte man aber auch zahlreiche Zuschauende wieder ein.