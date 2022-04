am 20.04.2022 - 08:51 Uhr

"Joko & Klaas gegen ProSieben" war für den Sender aus Quotensicht schon immer ein Erfolg, die sechste Staffel Ende vergangenen Jahres legte aber nochmal eine deutliche Schippe drauf. Am Dienstag kehrten die beiden nun für Staffel 7 zurück und knüpften wieder am gestiegenen Quotenniveau an.

Obwohl mit der DFB-Pokal-Übertragung im Ersten durchaus starke Konkurrenz herrschte, reichte es für 16,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Insgesamt hatten 1,51 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer eingeschaltet, auch beim Gesamtpublikum lag der Marktanteil mit 6,0 Prozent somit weit über dem üblichen ProSieben-Senderschnitt. Außerdem dürfte sich ProSieben heute gleich nochmal über Topquoten freuen: Die beiden haben sich 15 Minuten Sendezeit erspielt, die sie um 20:15 Uhr wie gewohnt frei gestalten können.

Zudem half sich Klaas obendrein auch noch selbst: Nachdem "Late Night Berlin" in den vergangenen Wochen nur richtig schlechte Marktanteile meist unter 6 Prozent in der klassischen Zielgruppe erzielen konnte, ging es nun rasant auf 13,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen nach oben. Das war der beste Wert seit März vergangenen Jahres.

Die Gesamt-Reichweite kletterte auf 0,52 Millionen und lag damit glatt doppelt so hoch wie eine Woche zuvor. Die positive Lesart wäre also: "Late Night Berlin" braucht nur den passenden Vorlauf, um zu funktionieren. Die negative: Dem Format fehlt die Zugkraft, um aus sich selbst heraus zu funktionieren, zumindest im linearen Fernsehen.

In den Tagescharts belegt "Joko & Klaas gegen ProSieben" übrigens nur Platz 5, mehr junge Zuschauer hatten der DFB-Pokal, die "Tagesthemen" in der Halbzeitpause sowie "Tagesschau" um 20 Uhr sowie der anschließende "Brennpunkt". Trotzdem wurde ProSieben Tagesmarktführer mit einem Tagesmarktanteil von 11,2 Prozent. Das Erste lag mit 10,2 Prozent auf Rang 2, Vox folgte dahinter mit 8,1 Prozent schon mit deutlichem Rückstand.

