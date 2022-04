am 21.04.2022 - 15:57 Uhr

Die TV-Branche blickt jeden Morgen auf die Quoten des Vortages. Es handelt sich hier aber um "vorläufig gewichtete Daten". Drei Tage später werden diese durch endgültig gewichtete Werte ersetzt, die eigentlich maßgeblich sind, die aber kaum noch wahrgenommen werden. In diese Zahlen fließt zum Einen ein Teil der zeitversetzten Nutzung (Mediatheken ausgenommen) ein. Zum Anderen stehen sie auf einer etwas breiteren Basis, weil bis dahin Nutzungsdaten aus weiteren TV-Haushalten bei der GfK eingegangen sind, die die Hochrechnung genauer machen. Mehr dazu hier. Wir blicken immer donnerstags auf die größten Änderungen, die sich dadurch ergeben.

In der vergangenen Woche schickte die AGF zu den Dienstagsquoten eine kleine Warnung hinterher: Weil es eine technische Störung beim Datenabruf gab, lagen von zwölf Prozent der Geräte aus dem Panel noch keine Daten vor, was zu stärkeren Änderungen nach der endgültigen Gewichtung führen könnte. Allzu gravierende Verschiebungen gab es aber nicht mehr.

Wir meldeten damals, dass Sat.1 und ProSieben in der Primetime hinter Kabel Eins landete - das hat sich auch nach der endgültigen Gewichtung nicht geändert: "Lucky Stars" und "Clarice Starling - Das Erwachen der Lämmer" verloren im Vergleich zu den vorläufigen Werten sogar noch jeweils 0,2 Prozentpunkte Marktanteil und lagen bei 6,5 und 4,2 Prozent in der Zielgruppe, "Ice Age" bei Kabel Eins legte hingegen noch leicht auf 7,5 Prozent zu. Erfreulich für ProSieben aber: "Late Night Berlin" steigerte sich am späten Abend von sehr miesen 5,8 auf immer noch schwache 7,0 Prozent.

Nichts geändert hat sich auch an der Tatsache, dass RTL mit "Buying Blind" die Primetime in der Zielgruppe gewinnen konnte, aber miserable Werte im Tagesverlauf verkraften musste - dort sah es sogar noch schlechter aus als zunächst ausgewiesen. Und auch dass "Mord mit Aussicht" den Primetime-Sieg holte, aber ein Staffeltief aufstellte, hat sich nicht geändert.

Größte Zugewinne* bei Gesamtreichweite

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA Wilsberg - Ungebetene Gäste 16.04.

20:15 5,72

(+0,35) 22,2%

(+0,4%p.) 0,63

(+0,04) 12,1%

(+0,3%p.) Das Traumschiff 17.04.

20:15 5,90

(+0,33) 21,2%

(+0,5%p.) 0,95

(+0,12) 14,9%

(+1,1%p.) Lena Lorenz - Mutterliebe 14.04.

20:16 4,20

(+0,26) 15,4%

(+0,4%p.) 0,37

(+0,05) 6,3%

(+0,7%p.) Die Rosenheim-Cops 12.04.

19:27 3,69

(+0,25) 15,4%

(+0,7%p.) 0,21

(-0,01) 4,5%

(-0,3%p.) Die Passion - Live 13.04.

20:14 3,14

(+0,23) 11,7%

(+0,6%p.) 0,97

(+0,11) 15,0%

(+0,9%p.) WaPo Berlin 12.04.

18:49 2,28

(+0,23) 11,2%

(+0,8%p.) 0,19

(+0,01) 5,2%

(0,0%p.) Gute Zeiten, Schlechte Zeiten 12.04.

19:37 2,33

(+0,19) 9,5%

(+0,5%p.) 0,68

(+0,10) 13,6%

(+1,4%p.) Bloodlands - Die Goliath-Morde 17.04.

22:00 1,47

(+0,19) 7,4%

(+0,7%p.) 0,14

(+0,01) 2,8%

(+0,1%p.) Mord auf Shetland - Fern der Heimat 14.04.

21:45 2,88

(+0,17) 12,5%

(+0,5%p.) 0,22

(+0,01) 3,7%

(0,0%p.) Gute Zeiten, Schlechte Zeiten 14.04.

19:38 2,41

(+0,16) 10,6%

(+0,6%p.) 0,78

(+0,11) 17,4%

(+1,8%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 11.04.-17.04.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Die Hitliste der größten Profiteure in der endgültigen Gewichtung wird für die vergangene Woche unterdessen mal wieder vom ZDF dominiert, obwohl es Karfreitagsbedingt ja diesmal weder "heute-show" noch "ZDF Magazin Royale" gab. Dafür sammelte "Wilsberg" nachträglich noch 350.000 weitere Zuschauerinnen und Zuschauer ein, auch "Das Traumschiff" und "Lena Lorenz" legten noch eine Schippe drauf.

Freuen wird man sich auch bei RTL, dass "Die Passion" nachträglich noch immerhin 230.000 weitere Zuschauerinnen und Zuschauer erreichte und die Gesamt-Reichweite somit auf 3,14 Millionen wuchs. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen legte um 0,9 Prozentpunkte auf 15,0 Prozent zu - das spricht noch ein bisschen mehr dafür, dass man es im kommenden Jahr noch einmal probieren könnte mit dem Event.

Den höchsten Nachschlag beim Zielgruppen-Marktanteil erhielt aber die am Sonntagvorabend gezeigte Vox-Dokusoap "Ab ins Beet". Um satte 1,6 bzw. 1,9 Prozentpunkte ging's hier nachträglich noch nach oben, was die Marktanteile auf 8,6 und 9,3 Prozent und damit klar über den Senderschnitt hievte. Auch der "Kampf der Realitystars" von RTLzwei konnte zum Auftakt seinen Marktanteil nachträglich noch deutlich ausbauen und liegt nun bei 8,3 Prozent und damit ebenfalls auf einem sehr guten Niveau.

Größte Zugewinne* bei Marktanteil (14-49)

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA Ab ins Beet! Die Garten-Soap 17.04.

18:09 0,85

(+0,07) 5,5%

(+0,3%p.) 0,26

(+0,06) 8,6%

(+1,9%p.) In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte 14.04.

18:49 2,23

(+0,14) 11,7%

(+0,5%p.) 0,30

(+0,07) 9,0%

(+1,8%p.) Gute Zeiten, Schlechte Zeiten 14.04.

19:38 2,41

(+0,16) 10,6%

(+0,6%p.) 0,78

(+0,11) 17,4%

(+1,8%p.) Ab ins Beet! Die Garten-Soap 17.04.

19:11 1,25

(+0,08) 6,1%

(+0,3%p.) 0,39

(+0,08) 9,3%

(+1,6%p.) Gute Zeiten, Schlechte Zeiten 12.04.

19:37 2,33

(+0,19) 9,5%

(+0,5%p.) 0,68

(+0,10) 13,6%

(+1,4%p.) Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum 14.04.

20:14 2,04

(+0,16) 7,9%

(+0,3%p.) 1,14

(+0,13) 18,6%

(+1,3%p.) Late Night Berlin - Mit Klaas Heufer-Umlauf 12.04.

23:12 0,32

(+0,06) 2,7%

(+0,4%p.) 0,22

(+0,05) 7,0%

(+1,2%p.) Das Traumschiff 17.04.

20:15 5,90

(+0,33) 21,2%

(+0,5%p.) 0,95

(+0,12) 14,9%

(+1,1%p.) Ukraine Spezial. 12.04.

20:15 0,67

(+0,06) 2,5%

(+0,2%p.) 0,35

(+0,08) 6,1%

(+1,1%p.) Kampf der Realitystars 13.04.

20:14 1,04

(+0,12) 4,2%

(+0,4%p.) 0,49

(+0,08) 8,3%

(+1,0%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 11.04.-17.04.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV