Online-IVW: Neue Ausweisung sorgt für mehr Transparenz

Die IVW hat bei der Ausweisung der Zugriffszahlen digitaler Werbeträger für den April ein neues Dashboard eingeführt. Sie soll für mehr Transparenz in den Fällen sorgen, in denen mehrere Angebote gebündelt gemeinsam ausgewiesen werden. Ein prominenter Fall ist beispielsweise Ippen.Media. Die Ippen-Gruppe lässt alle ihre Titel mit einer Gesamt-zahl darstellen und kommt so auf rund 219 Millionen Visits, was ihr im Ranking der News-Medien Platz 4 hinter "Bild", ntv und dem "Spiegel" beschert.

Der Vergleich ist aber natürlich schief, weil es sich hier um ein Konglomerat aus etlichen Einzel-Seiten handelt. Künftig werden diese "Zusammenschlüsse" nicht nur in einer eigenen IVW-Hitliste ausgewiesen, es sind für jedes enthaltene Einzelangebot auch die Zahl der Page-Impressions (allerdings nicht der Visits) angegeben. Hier zeigt sich etwa, dass von den knapp 409 Millionen Page Impressions aufs die stärkten Angebote merkur.de rund 50 Millionen und tz.de rund 45 Millionen Visits entfallen, also jeweils nur ein Bruchteil der Gesamt-Zahl. Beim "RedaktionsNetzwerk Deutschland" RND steuert rnd.de ist zu beachten, dass fast 75 Millionen der insgesamt 185 Millionen Visits auf die App von radio.de entfallen, die mit dem redaktionellen News-Angebot kaum zu tun hat.

Bei anderen, die ebenfalls als Zusammenschlüsse auftauchen, ist das titelgebende Medium hingegen das fast allein bestimmende. "Focus Online" etwa wird als Zusammenschluss angegeben, von den 613 Millionen Page Impressions entfallen aber weniger als zweieinhalb Millionen auf andere Angebote als den "Focus", auch bei der "Welt" spielen die gemeinsam damit ausgewiesenen Angebote metal-hammer.de, musikexpress.de und rollingstone.de quasi keine Rolle, weil sie weniger als ein halbes Prozent der Gesamt-Impressions beitragen, ähnlich ist es bei "Zeit Online", wo auch noch academics.de und weltkunkst.de eingerechnet werden, aber keine nennenswerte Rolle spielen.

Bei stern.de fällt schon etwas stärker ins Gewicht, dass hier auch geo.de unter der "Stern"-Flagge ausgewiesen wird. Betrachtet man nur die Online-Zahlen (ohne Mobile Website + Apps), dann kommt geo.de auf 11,4, stern.de auf 63,8 Millionen Page Impressions. Aufschlussreich sind die Zahlen beim "T-Online Contentangebot" - was namentlich etwas nach dem Nachrichten-Angebot von T-Online klingt, ist zu einem großen Teil die Mail-App. Wenn man sich nur den App-Bereich anschaut, dann entfallen 614 der 816 Millionen Page-Impressions auf die Telekom Mail-App, der Rest dann auf die T-Online-, bzw. T-Online-Wetter-App.

Martin Krieg, Leiter Digital bei der IVW, erläutert zur Umstellung: "Die von vielen IVW-Mitgliedern liebgewonnene, aber mittlerweile leicht angestaubt wirkende Ausweisung für die Leistungswerte der digita- len Werbeträger wird durch eine aufgeräumte Dashboard-Lösung abgelöst. Sicherlich wird es eine Eingewöhnungsphase brauchen, bis die neuen Funktionalitäten der Ausweisung gelernt sind. Aber schon bald werden die Nutzer die Vorteile der erhöhten Transparenz der Daten und der besseren Vergleichbarkeit der Angebote, die durch die im Gremium beschlossenen Reform bei den Angebotszusammenschlüssen erreicht wird, im neuen IVW-Dashboard zu schätzen wissen."

Da die Ausweisung aber leider nur auf Basis der Page-Impressions, nicht aber der Visits aufgelöst wird, lässt sich auch künftig keine echte Hitliste der einzelnen News-Angebote erstellen. Wir geben daher künftig, analog zur Ausweisung bei der IVW, zwei getrennte Toplisten der News-Angebote an.

Einzelangebote

Visits

Apr '22 +/-

zum Mrz +/-

zum Apr '21 Bild.de 462.612.151 -15,6% -4,5% ntv.de 347.039.175 -26,2%

+16,6%

Der Spiegel 227.581.707 -18,3%

-21,4%

Upday 145.166.907 -16,5%

-31,8%

RTL.de

72.570.915 +1,9%

-29,6%*



Quelle: IVW / Berechnungen: DWDL // *Vorjahreswert noch inkl. vip.de

Zusammenschlüsse

Visits

Apr '22 +/-

zum Mrz +/-

zum Apr '21 Ippen.Media

(u.a. merkur.de, tz.de, fr.de, hna.de, "24er"-Portale) 219.087.665 -11,5% -6,8% Focus Online 179.896.022 -19,9%

+23,8%

Welt 153.001.454 -23,5%

+14,8%

Zeit Online 92.510.120 -19,2%

+4,4%

FAZ.net 69.939.221 -20,3%

-1,9%

Süddeutsche.de 65.045.274 -32,4%

+3,0%

stern.de 64.228.951 -11,8%

+42,4%

RND

(u.a. haz.de, radio.de, sportbuzzer.de, lvz.de, maz-online.de, ostsee-zeitung.de) 63.023.394 -26,4%

-19,8%

Funke Medien NRW

(u.a. derwesten.de, waz.de, reviersport.de, lokalkompass.de, wp.de) 57.613.562 -2,5%

-14,8%

Express 47.191.786 -16,4%

-14,8%



Quelle: IVW / Berechnungen: DWDL

Streaming-Angebote