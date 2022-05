In Zusammenarbeit mit AdScanner veröffentlicht das Medienmagazin DWDL.de täglich die Hitlisten der Produkte, für die am Vortag im TV die meisten Spots geschaltet bzw. deren Spots die höchsten Reichweiten erzielt haben. Seit Anfang Mai findet die Auswertung nun also auf Produkt-Ebene statt: Sind mehrere unterschiedliche Spots für das gleiche Produkt geschaltet, zählen wir diese zusammen. So ergibt sich ein klareres Bild, wie hoch der Werbedruck für ein Produkt wirklich war.

Die Messung der Reichweiten basiert auf der sekundengenauen Erhebung der TV-Nutzung von rund einer Million Haushalten in Zusammenarbeit mit Vodafone. Statt nur einer durchschnittlichen Werbeinsel-Reichweite kann AdScanner auch Unterschiede innerhalb eines Werbeblocks sichtbar machen. Daher werden aus dem branchenüblichen GRP (Gross Rating Points), der Brutto-Reichweite in Prozent, die den erzeugten Werbedruck misst, bei AdScanner der sekundengenaue XRP (Exact Rating Points), bezogen auf die gemessenen Vodafone-Haushalte.

Die Fußball-Saison neigt sich dem Ende entgegen - und Sky legt in der Werbung den Schwerpunkt auf sein Entertainment-Angebot. Gleich 192 Mal flimmerten die Spots des Pay-TV-Anbieters zu Wochenbeginn über die Bildschirme, die meisten davon übrigens tagsüber und nicht in der Primetime. Mehr als ein Viertel aller Sky-Werbespots lief dabei in Sat.1, gefolgt von ProSieben und RTL - Sky entschied sich somit also nicht zuletzt für die großen Free-TV-Kanäle, um für sein Entertainment-Paket zu trommeln.

Zum Verständnis der XRP: Hier handelt es sich um eine Brutto-Reichweite, die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung wird somit aufaddiert. Ein Beispiel: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.

Die Strategie ging auf, denn mit einem XPR von 62,42 landete Sky letztlich laut AdScanner-Erhebung auf Rang sechs des Reichweiten-Rankings. An RTL+ kam Sky allerdings nicht vorbei: Die 139 Spot-Ausstrahlungen, in denen für den Streamingdienst geworben wurde, führten zusammengerechnet zu einem XPR von 96,07 - kein anderes Unternehmen oder Produkt bekam am Montag in der TV-Werbung mehr Aufmerksamkeit.

In vollem Gange ist zudem die Werbung für Check24, die am Montag vor allem bei RTL, RTLzwei und Vox zu sehen war und einen XPR von 89,54 verzeichnete. Anders als Sky legte das Vergleichsportal seinen Schwerpunkt jedoch auf den Vorabend und die Primetime - vor 13 Uhr wurde dagegen nur in überschaubarem Maße für Check24 geworben.