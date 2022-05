Seit der vergangenen Woche geht Sandra Maischberger nun also zusätzlich auch dienstags auf Sendung. Aus Quotensicht zahlt sich diese Entscheidung für die ARD aus: Nach dem recht guten Einstand legte sie in Woche 2 aus Quotensicht noch eine kleine Schippe obendrauf. So schalteten diesmal 1,58 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ein, 120.000 mehr als in der Woche zuvor. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum kletterte auf 12,5 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 7,2 Prozent Marktanteil erreicht.

Sandra Maischberger, die diesmal unter anderem den ehemaligen deutschen Botschafter in Moskau und Gesundheitsminister Karl Lauterbach zu Gast hatte, setzte sich damit im direkten Duell überraschend deutlich gegen Markus Lanz durch, der unter anderem mit Grünen-Politiker Anton Hofreiter und dem Journalist Michael Bröcker diskutierte.

Lanz kam diesmal mit 1,33 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern nicht über 9,9 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum hinaus. Zum ersten Mal seit Ende Januar lag der Talk damit wieder im einstelligen Marktanteils-Bereich. Bei den 14- bis 49-Jährigen lag der Lanz mit 7,4 Prozent hauchdünn vor Sandra Maischberger im Ersten.

Die Voraussetzungen waren für beide Talks dabei aus Quotensicht ähnlich: Im ZDF erreichte "37 Grad: Sein Leben mit dem Vergessen" zuvor im Schnitt 2,09 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, die "Tagesthemen" im Ersten hatten zur gleichen Zeit eine Gesamt-Reichweite von 2,19 Millionen Menschen. In der Primetime hatte Das Erste den Markt noch deutlich angeführt: Eine alte Folge von "Die Kanzlei" zählte 3,84 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, "In aller Freundschaft" danach 4,04 Millionen. Mit dem Magazin "Fakt" sank die Reichweite dann aber auf 2,48 Millionen. Im ZDF kam "Nelson Müller: Der Zucker-Kompass" um 20:15 Uhr nur auf eine Gesamt-Reichweite von 2,28 Millionen, überzeugte aber bei den 14- bis 49-Jährigen mit 9,3 Prozent Marktantiel. "Frontal" sahen sich im Anschluss 2,23 Millionen Menschen an, ehe das "heute-journal" 3,44 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer informierte.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV